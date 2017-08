Así ha sido la carrera de Usain Bolt

El bronce no empaña su grandeza, su superioridad durante tanto tiempo en la prueba más rápida del atletismo, pero Usain Bolt no llegó en su mejor momento al Mundial de Londres. O Justin Gatlin y Christian Coleman llegaron mejor. Apenas tres y una centésimas mejor que el jamaicano. Por eso le quitaron el oro y la plata, pero no el reconocimiento posterior a toda su leyenda.

Así fue la última final de Usain Bolt en 100 metros lisos: