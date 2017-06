Sergio García, por su tercer título del año

Llevándolo al extremo, se puede decir que el golf es un deporte de perdedores. Cada semana salen a competir 150 jugadores en cada torneo y, mientras que solo uno gana, hay 149 que no lo consiguen. Por eso tienen tanta relevancia las victorias y son tan importantes los puestos entre los diez primeros. Teniendo en cuenta que el mejor jugador del mundo suele acabar el año con tres o cuatro victorias, los top-10 tendrían el valor de una final al compararlo con otros deportes.

El número uno del ránking de este curso es Dustin Johnson que, en un periodo de juego extraordinario de un mes, logró tres triunfos consecutivos que le catapultaron a lo más alto de la tabla. Lo que está a punto de conseguir Sergio García tiene más mérito todavía. El español ganó en Dubái en febrero; en Augusta en abril y de hacerlo en Alemania en junio habría conseguido mantener el máximo nivel competitivo a lo largo de todo un semestre. Espectacular.

No obstante, antes de lanzar las campanas al vuelo hay que reconocer la labor que el castellonense ha venido desarrollando en Múnich desde que llegó el pasado lunes. A pesar del «jet-lag» del viaje desde Estados Unidos (el pasado domingo estaba aún jugando el Open USA) no ha dejado de participar en todos los eventos promocionales que le han preparado los organizadores a diario; y eso no ha mermado su rendimiento en el campo. En todas las jornadas ha anotado en números rojos sin bajar del tercer puesto y ha sido el mayor reclamo para los cerca de 50.000 espectadores que se han desplazado a verle al club Eichenried.

Incluso cuando se pusieron las cosas difíciles el viernes, por el viento y la irregularidad de los «greens» solventó la situación con mucha consistencia. «La palabra que define mi actuación esta semana es solidez -comentó-, creo que estoy jugando de un modo muy sereno y aunque siempre hay fallos aquí y allá, luego los estoy pudiendo solventar muy bien». En la ronda sabatina, a pesar de que tuvo problemas al irse al lago del hoyo 4, se mostró agresivo y firmó siete «birdies» para deleite de sus seguidores. «Ha sido una buena vuelta, espero que el domingo pueda seguir en la misma línea para conseguir la victoria». De todas formas, Sergio (-13) no quiere confianzas y avisa que «va a ser un día muy largo, no hay que dar nada por sentado todavía». Con 28 títulos internacionales a sus espaldas ya sabe cómo manejar esos momentos.

Quien no se sabe cómo podrá reaccionar ante la presión del éxito será su compañero de partido, Richard Bland. El inglés, de 44 años, no conoce todavía la victoria y alcanzó el coliderato en Múnich gracias a firmar la vuelta de su vida (67 golpes) por lo espectacular de la misma: no sólo salvó una bola desde dentro del agua al pegar un golpe mágico, sino que embocó un «eagle» desde la calle del hoyo 13 para su propia sorpresa. Estaba claro que era su día de suerte y tenía que aprovecharlo al máximo.

Los otros españoles presentes también están llevando a cabo una buena actuación en Múnich y pueden ganar muchas posiciones en un domingo que, habitualmente, se muestra generoso con los resultados. Ocupan los siguientes puestos: 16. Jorge Campillo (-7); 28. Rafa Cabrera, Nacho Elvira, Eduardo de la Riva y Pablo Larrazábal (-6) y 49. Adrián Otaegui (-4).