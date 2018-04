Golf | Masters de Augusta Sergio García «pierde» la chaqueta en el hoyo 15 El actual campeón firmó 13 golpes en un hoyo maldito y dijo adiós a todas sus opciones para revalidar el título

M. Á. BARBERO

Actualizado: 06/04/2018 00:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La defensa del Masters de 2017 no pudo tener peor estreno. Sergio García llegaba a Augusta como campeón y así se comportó durante todas las sesiones previas y gran parte de la primera vuelta de ayer. Pero en cuanto llegó al hoyo 15 la película cambió por completo y pasó de unas escenas de amor a otras de terror. El castellonense lanzó cinco bolas al agua y dijo adiós a todas sus opciones en este torneo.

Hasta ese momento, su juego había sido irregular, con fallos a ambos lados de las calles y con ciertas dificultades en los greens. Pese a ello, Sergio se las había apañado para tirar de experiencia y superar el mal momento vivido en el hoyo 7, cuando un doble bogey le puso con más tres en el marcador. Fue ese el momento de cerrar filas con su juego y, con dos birdies en el 8 y el 12, reconciliarse con el campo. La jornada estaba siendo difícil para todos (las banderas de ayer no fueron las habituales de una ronda inicial) y un resultado de uno sobre par no era dramático en absoluto.

Ahora bien, fue salir del Amen Corner y, en lugar de regresarle a la mente los buenos momentos de su última vuelta competitiva (la del domingo del año pasado, en la que forjó la conquista de la chaqueta), le afloraron los malos. No aprovechó el par cinco del 13, firmó un bogey tonto en el 14 y se colocó en la calle del 15 de segundo golpe con la opción de jugar corto al tapete. Lo que pasa es que, en lugar de jugar un tiro conservador, prefierió atacar el trapo y la bola le hizo efecto de retroceso hasta acabar en el lago.

Como si de la película «Tin Cup» se tratara, repitió la jugada hasta cuatro veces más con el mismo resultado hasta que consiguió frenar la pelota cerca del agujero al sexto intento. Gracias a que lo concluyó con un solo putt, firmó un trece que ya es historia negativa en este torneo (el resultado más alto de once golpes lo compartían Ben Crenshaw y Nacho Garrido).

Con su garra competititva, fue capaz de recortar un golpe en el siguiente hoyo para acabar con 81 (+9), que le dejan fuera de la contienda. No obstante, con una buena reacción hoy todavía podría optar a pasar el corte. «Son cosas que pasan y que no se les encuentra explicación -explicó un alicaído García-. Es la primera vez que hago trece golpes sin dar ni uno de ellos mal. La ejecución fue siempre buena, lo que ocurre es que la bandera estaba en un sitio muy peligroso y si no la botabas exactamente en su lugar se iba hacia atrás. No puedo decir mucho más».

Tampoco hacía falta. Hay momentos en los que la adrenalina hace tomar decisiones que en otros momentos no se tomarían, y el hecho de repetir siempre la misma estrategia sin intentar cambiarla fue una de ellas. En el domingo del año pasado hizo 3 golpes; ayer 13. El sueño de la chaqueta acabó en el agua.