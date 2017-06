Confiar el éxito de un torneo en Sergio García es una apuesta segura. Esto lo saben los organizadores del BMW International Open y cada año consiguen su presencia para hacer de este torneo muniqués uno de los más esperados de la temporda. Los 14.500 espectadores que ayer se desplazaron hasta el club Eichenried pudieron disfrutar de un golf de alta calidad y, el español, de un baño de masas en el que se le notaba de lo más a gusto. «Evidentemente, este es uno de mis campeonatos favoritos, por eso vuelvo cada temporada -señaló después de firmar una tarjeta de 66 golpes, la segunda más baja de la primera jornada-. Me siento jugador del Circuito Europeo y aquí en concreto la gente me quiere mucho».

El añadido de la chaqueta verde no hace sino dar un punto más de interés a la presencia del de Borriol, aunque reconoce que eso no le aporta más presión a sus actuaciones de la que ya tenía antes. «Estoy acostumbrado a eso. Antes de ganar en Augusta el motivo era ver si sería capaz de ganar un grande y ahora de cuándo lo voy a repetir... lo cierto es que no me afecta en absoluto. Mi respuesta es la misma que antes del mes de abril: lo único que está en mi mano es trabajar lo más que pueda para darme opciones de triunfo cada semana; a partir de ahí, lo que tenga que ser, será».

Después de pasear su chaqueta en un descapotable de época y de atender a todos los eventos publicitarios imaginables en las horas previas al torneo, cuando llegó la hora de la verdad el español repondió de maravilla a las expectativas. «He jugado muy bien -reconoció- pues a pesar del "jet-lag" he pegado los golpes largos de maravilla y los cortos los he dejado cerca de las banderas. Estos "greens" tienen mucho truco y es mejor no estar demasiado lejos de los agujeros. Pero lo mejor es que no me he resentido de la espalda, que me la dañé en el Open de Estados Unidos y me la estoy tratando estos días».

Con seis bajo par, García es segundo a un solo golpe del belga Thomas Detry, que hizo la vuelta de su vida. Pese a ello, el campeón del Masters no quiere lanzar aún las campanas al vuelo. «Todavía quedan tres jornadas y puede pasar de todo. Tengo que seguir trabajando duro en cada una de ellas para poder estar con opciones el domingo», concluyó. Si sigue con la consistencia exhibida hasta ahora, podrá mejorar el subcampeonato logrado en 2011.

Los resultados del resto de los españoles fueron: Borja Virto y Álvaro Quirós (-4); Rafa Cabrera (-3); Adrián Otaegui y Eduardo de la Riva (-2); Pablo Larrazábal (-1); Nacho Elvira (par); Jorge Campillo y Alejandro Cañizares (+2); Chema Olazábal (+3) y Pep Anglés (+8).