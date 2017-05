Sergio García hace historia con un increíble hoyo en uno

El deportista español, Sergio García, ha escrito su nombre en los libros de historia del golf mundial. Cuando estaba en un mal momento, encaró el hoyo 17 del TPC Sawgrass, conocido por su dificultad, ya que el green se encuentra en una isla y un alto porcentaje de bolas suelen caer al agua. García ejecutó un golpe magistrar para conseguir un «ace», es decir, un hoyo en uno para sorpresa del resto de participantes y el público que asistía a ese momento.

WOW!!@TheSergioGarcia makes an ACE at the iconic 17th hole at @TPCSawgrass!#QuickHitspic.twitter.com/KZVnATFDsM