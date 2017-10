Golf - Andalucía Valderrama Masters Sergio García busca el triplete en el patio de su casa El castellonense (-5) se sitúa líder en la primera jornada, con Larrazábal (-4) a su estela

La primera jornada del Andalucía Valderrama Masters respondió a los condicionantes de un gran torneo: emoción, buen juego y un gran jugador en cabeza. Si a esto se le suma que ese líder es nacional y que se trata de la única prueba del Circuito Europeo que se celebra este año en España, ya está el círculo completado. Sergio García, que ha luchado para que este evento no se perdiera y que lo apoya por medio de su Fundación, tomó el mando desde el principio. «Estoy muy contento -declaró-. Ha sido un día sólido, el campo estaba blando por la lluvia y era un poco más fácil atacarlo, pero había que pegar golpes muy buenos. Había un poco de brisa y estoy muy feliz de cómo he jugado. Espero hacer más de lo mismo durante la semana». Después de haber ganado ya en Dubái y Augusta, un triunfo aquí sería una gran forma de cerrar su año mágico.

En el plano deportivo estaba claro que el castellonense sabía lo que tenía que hacer. Ganador en Valderrama en 2011 y subcampeón en otras tres ocasiones, conoce el diseño de Robert Trent Jones como la palma de su mano. Vamos, que al igual que le sucedía a Joselito el Gallo en la Monumental sevillana, Sergio se encuentra en Sotogrande como el patio de su casa. De ahí que utilice realice algunos golpes impensables para otros. «Suelo pegar bastante el drive, siempre me ha gustado hacerlo -reconoció-. Hay muchos hoyos que probablemente con el driver se me abren un poquito más que con un hierro o pegando una madera 5. Es la estrategia que he jugado siempre y afortunadamente me ha ido bien, así que no veo por qué cambiarla». Gracias a esta comodidad en el recorrido, García fue capaz de arrancar con cinco golpes bajo par (su mejor inicio de siempre) y de hacer birdie en los cuatro pares tres, lo que demuestra su finura con los hierros. «Creo que no me había pasado nunca lo de hacer birdie en todos los pares tres y ver cuatro doses en mi tarjeta, no deja ser curioso», comentó.

Esta situación de privilegio en lo alto de la tabla le va a venir muy bien al torneo, pues puede atraer aún a más aficionados de los que han venido para el fin de semana. «Ha sido genial contar con tanto apoyo. Si no nos apoyan en España, no sé dónde nos van a apoyar- bromeó-. A primera hora de la mañana ha venido mucha gente, con muchos chavales, y ha sido estupendo». También ayudará el hecho de que Pablo Larrazábal (-4) sea tercero a un solo golpe de García y del holandés Luiten. «Llevo bastante tiempo haciendo las cosas bien y hoy se han cuadrado para hacer un gran resultado -dijo el barcelonés-. A pesar de que empecé mal, supe rehacerme en un recorrido que me encanta, porque es difícil y tiene unos greenes rapidísimos».

Desgraciadamente, quien estuvo por debajo de lo esperado fue Jon Rahm (+3). El vasco acusó su debú en España y bien que lo lamentó al final. «Me ha dolido mucho empezar tan mal en mi primer torneo ante mi público -reconoció- y aún no me explico por qué. No he pegado malos golpes, pero este campo si no lo conoces te puede atrapar. De todas formas, que nadie se asuste que esto no ha hecho más que empezar». Palabra de Rahm.

