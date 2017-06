Sebastián García sigue con su racha ganadora

Sebastián García Rodríguez está dispuesto a recuperar en 2017 todo lo perdido en las campañas pasadas. Con su arrollador triunfo en la segunda prueba del Circuito Nacional, que hoy ha concluido en Buenavista Golf, ha demostrado que es un jugador nuevo: la confianza y el juego le responden a partes iguales. Después de ser líder desde la primera jornada, terminó sacándole cinco golpes al segundo clasificado, Lucas Valcarisas (-11).

«Los dos primeros días me encontré muy cómodo en el campo -explica el madrileño- porque además de jugar bien y de colocar la bola dónde quería, fui muy bien de cabeza. Hoy, sin embargo, empecé un poco peor, aunque en los últimos hoyos me rehíce y firmé cuatro bajo par que me permiteron ganar sin problemas». Buena parte de ese cambio de actitud vino motivado por la presión a la que le estaba sometiendo Valcarisas, que con 62 golpes batió el récord del único campo diseñado por Seve Ballesteros en la isla. «Evidentemente, cuando alguien te aprieta te obliga a ir más concentrado y solo me queda felicitar a Lucas por el vueltón que ha conseguido», añadió.

El viento que ha presidido las tres jornadas del Gran Premio Meliá Hacienda del Conde, segunda prueba del Gambito Tour, no fue impedimento para que Sebas consiguiera su tercer triunfo de la temporada, cada uno en un circuito diferente: el Alps Tour, el Circuito de Madrid y ahora el Nacional. «Este Circuito Gambito es perfecto para los jugadores que queremos progresar. Es lo que España necesitaba: seis o siete torneos al año, una continuidad para mantener el nivel competitivo. Además, en cada prueba ves que el nivel de los jugadores es muy alto y seguro que de aquí van a nacer grandes estrellas». De hecho, la última incorporación al grupo de golfistas españoles ha sido Miguel Ángel Jiménez hijo, que aprovechó este torneo para debutar en la categoría máxima para intentar seguir los pasos de su ilustre progenitor. Aunque no superó el corte, el joven malagueño mostró buenas maneras.

Esta victoria canaria le va a servir a García Rodríguez para seguir avanzando en su reto de regresar a Europa a lo grande, después de que las lesiones le aguaran su anterior experiencia en el Challenge Tour. «Mi objetivo es jugar todas la pruebas nacionales que pueda e intentar conseguir ese año la tarjeta del Tour de Europeo a través de la Escuela”, concluyó «el Chino».

La clasificación final fue la siguiente: 1. Sebastián García Rodríguez (-16); 2. Lucas Valcarisas (-11); 3. Alfredo García Heredia (-9); 4. Jacobo Pastor (-8) y 5. Carlos Balmaseda (-7).