Sabor español en el «major» más europeo

El deporte español está de moda y eso se refleja en los comentarios de los 650 periodistas acreditados en el Open Británico. En cuanto alguno identifica la procedencia de quien esto escribe se suceden las palabras de admiración y los deseos de que se prolongue la racha más allá del próximo fin de semana. «Estas últimas semanas han sido espectaculares -comenta Sergio García- pues además de los triunfos de Rafa Nadal en París y Garbiñe Muguruza en Wimbledon, Jon Rahm y Rafa Cabrera acaban de ganar consecutivamente en Irlanda y Escocia, respectivamente».

Los éxitos del golf (seis títulos entre Europa y Estados Unidos) hacen que el castellonense no dude en afirmar que «estamos en camino del mejor año de nuestra historia y formar parte de ello, del grupo de gente que lo está logrando, es muy especial».

Con dos títulos en 2017, uno de ellos el Masters de Augusta, García es uno de los principales favoritos para ganar la Jarra de Clarete esta semana. «Es uno de los torneos que más me gustan y donde juego más relajado. He sido muy consistente aquí a lo largo de los años y espero poder retomar mi juego en el momento en el que lo dejé en mi último torneo en Alemania». Allí acabó segundo, una situación en la que ha terminado ya en dos veces en el British.

En la lista de preferencias, el segundo más nombrado para el triunfo es Jon Rahm. En poco más de un año como profesional ya ha ganado dos veces y se ha colocado séptimo del mundo. «Todo ha pasado muy rápido -reconoce- estoy viviendo permanentemente en un sueño; lo único que sé es que cada vez que salgo a jugar un torneo solo pienso en ganarlo». Si esto le presiona excesivamentea la hora de considerarle como aspirante al título en Royal Birkdale es algo que solo él sabe. Además, en el lugar en el que Seve Ballesteros maravilló al mundo con su segundo puesto en 1976.

«Para mí es mi torneo preferido, por ser el único grande que se celebra en Europa y en el que Seve logró sus mayores éxitos. Me encantaría seguir sus pasos, pero con lograr la cuarta parte de lo que él consiguió ya me sentiría más que satisfecho». Lo que sí tiene claro, de cara a esta importante semana, es que no debe exigirse más de la cuenta. «He aprendido que debo tomarme las cosas con más calma, este es mi quinto grande y solo tengo 22 años. No debo tener prisa en ganar uno; si tengo que esperar 80 campeonatos hasta que llegue, también me vale», concluye el vasco.

El tercer aspirante es Rafa Cabrera, cuyo triunfo en Escocia el pasado domingo le ha dado mucho crédito entre los expertos. El grancanario, no obstante, tampoco quiere provocarse una presión añadida. «Es cierto que vengo de ganar en un campo "links" y llego en un gran momento -reconoce- pero es una situación nueva para mí y no quiero que me afecte. Es la primera vez que llego a un grande como ganador y tampoco sé qué pasará; me lo tomaré como una semana más, sin crearme grandes expectativas».

Un planteamiento similar es el que trae Pablo Larrazábal, el cuarto español en liza, para el que llegar a Birkdale ya es un premio especial. «En este campo jugué mi primer «major» en 2008 y lo hice muy bien -recuerda el barcelonés-. Espero poder repetir las sensaciones también estos días». Para ello deberá lidiar con un clima que se anuncia fiero desde el jueves, donde las galernas pueden hacer estragos en un recorrido que es «uno de los más duros de todos en los que se celebra el Open», concluye Sergio.