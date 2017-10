Atletismo Ruth Beitia anuncia su retirada La atleta española confirma en rueda de prensa que pone fin a su carrera deportiva tras «seis meses muy duros»

S. D.

La saltadora de altura Ruth Beitia, una de las deportistas más destacadas y laureadas de la historia del deporte español, ha anunciado este miércoles durante el acto de entrega de la medalla de oro de Río'2016 al Museo del Deporte de Santander su retirada del atletismo profesional.

Acompañada por su entrenador, Ramón Torralbo, su «otro 50 por ciento», Beitia ha explicado que «dejan su vida deportiva después de seis meses muy duros», en los que se ha visto afectada por diversas lesiones, que le han causado «mucho dolor».

«Con 38 años soy consciente de que el deporte ha sido muy generoso con nosotros», declaró Beitia, que sobre su futuro explicó que «como entrenadora no valgo. Estaré vinculada a la Federación Española De Atletismo y seguiré estudiando psicología».

La atleta se enfrenta ahora a un profundo cambio en su vida, pero asegura estar preparada: «Ya lo he llorado y hoy no era momento. Me siento feliz y en estos seis meses hemos atravesado el duelo de esta situación».