Entrevista «Rusia sí tiene un problema con el dopaje, no España» José Luis Terreros, director de la Agencia Antidopaje, dice no saber si Eufemiano Fuentes sigue actuando en el deporte español

JOSÉ CARLOS CARABIAS

Una prueba de que los submundos del dopaje nunca descansan la tuvo José Luis Terreros (San Asensio, la Rioja, 61 años) el pasado miércoles. En el transcurso de la entrevista con ABC, recibió la noticia de la detención del atleta Ilias Fifa por parte de la Policía Nacional. No estaba al tanto del operativo. Los agentes del orden se mueven y planifican sus intervenciones de manera independiente. Terreros resopla y procesa la información que le llega, porque aspira a ser un ejecutivo reservado y, si pudiera, casi invisible. Pero el puesto que ocupa y los temas que maneja lo impiden. El dopaje en España está en la primera línea.

-¿Cómo valora esta detención de Ilias Fifa?

-Vamos a valorarlo con precisión y ya haremos un seguimiento cuidadoso. Nos pondremos en contacto con la Policía Nacional y actuaremos en todo aquello que nos competa a la Agencia.

-Hacía tiempo que no había una operación de este calibre. ¿Qué camino tomarán?

-Sí, hacía bastante tiempo que no sucedía nada de este tipo, pero son situaciones que se dan en este negocio. Valoraremos el hecho y actuaremos.

-Parece que nunca se evapora la idea de España como un lugar dulce para el dopaje.

-No creo que sea así. La percepción de España como paraíso del dopaje es muy latina. Parece que nos gusta flagelarnos. Si vas a Italia, ellos creen que son el paraíso del dopaje. El deporte es muy mediático, el dopaje es escabroso y llama la atención. Se hicieron operaciones antidopaje muy llamativas para la prensa mundial que levantaron las expectativas sobre nosotros. Eso ha disminuido y eso ahora no ocurre. No nos perciben como un país en el que estén actuando grandes mafias del dopaje.

-Algunos actores de la lucha antidopaje consideran que todo sigue igual...

-Cada uno tiene su percepción. Se está avanzando mucho. El problema lo tiene Rusia, no nosotros. Los reanálisis de las muestras que efectúa la AMA están teniendo un efecto disuasorio. La lucha va mejor encaminada.

-¿Usted puede afirmar que los famosos médicos del dopaje, véase Eufemiano Fuentes, no siguen actuando en el deporte español?

-No sé si los médicos conocidos siguen actuando. Vigilamos a esos médicos para realizar un seguimiento y evitar que actúen. Si supiéramos que alguno de los médicos que citas estuviesen trabajando en España, algo haríamos de inmediato. Ahora mismo no tenemos ningún indicio de que Eufemiano siga actuando.

-¿Puede poner algún ejemplo?

-No buscamos tanto los casos de dopaje de los deportistas, como las posibles redes de dopaje que haya detrás. Normalmente siempre hay algún médico o alguna organización detrás de ellos. Cuando detectamos algo anómalo, le hacemos un seguimiento a base de controles y se llama la atención.

-¿Cómo es ese protocolo?

-Según dicta el Código Mundial de la AMA. Se avisa al deportista o al club y se les advierte que si siguen trabajando o consultando con un determinado médico, pueden incurrir en dopaje y ser sancionados.

-¿A quién han llamado la atención?

-Hemos avisado a cuatro o cinco clubes y alguna federación. Todos han dejado de consultar.

-Accedió al cargo en marzo en sustitución de Gómez Bastida. ¿Qué ha cambiado usted?

-Estamos trabajando, creo, de una forma más eficiente y el objetivo es el mismo: luchar contra el dopaje. También preparamos proyectos de investigación y prevención en los jóvenes y nos han concedido una ayuda de 400.000 euros, que a la agencia le viene fenomenal. Igualmente estamos muy implicados en programas de educación física con las Comunidades Autonómas en prevención del dopaje.

-¿Han detectado algún producto nuevo que esté circulando?

-El dopaje nunca se va a acabar, siempre está en ebullición. Hay sustancias que van entrando nuevas en los códigos prohibidos y otras se anulan.

-En su día la EPO lo transformó todo. ¿Hay algo así ahora?

-Nosotros no trabajamos sobre sustancias, sino que es una cuestión mundial a través de la AMA. Ellos nos avisan a nosotros.

-Está en elaboración un nuevo Código Antidopaje. ¿Habrá novedades?

-Normalmente es cada seis años. La AMA está en ello. Desde este verano hasta 2019 nos presentarán propuestas para cambiar sustancias, protocolos y demás. Y luego la AMA decide. Se espera, sobre todo, un cambio en la gobernanza. Los deportistas se han quejado de que les hacen muchos controles. Creo que será el mayor cambio en la historia de la AMA.

-Se puede perder toda esperanza de conocer la identidad de las bolsas de sangre de la Operación Puerto, ¿no?

-Las bolsas las tienen la AMA y la UCI y ellos podrían cotejar el ADN. A nosotros nos llegó el otro día un informe de la Agencia de Protección de Datos diciendo que es imposible hacer públicas las identidades porque el tema ha prescrito. Me gustaría saber, como a todo el mundo, quién estaba ahí. Pero lamentablemente creo que el asunto se va quedar como está. Otra cosa son los expedientes de la Federación de Ciclismo. Si terminan siendo competencia nuestra, actuaríamos.

-Los arrepentidos protagonizan los grandes casos del antidopaje. ¿En España no hay?

-A todo el mundo se le ofrece esa posibilidad. Nos hemos puesto en contacto con alguno que pudiera tener información. No sé si es la forma de ser de los españoles, de ver el honor, pero los informantes no funcionan.

-¿El dopaje, como el caso de Ilias Fifa, perjudica a la marca España o es un síntoma de limpieza?

-El dopaje perjudica la marca España, muy gravemente como en este caso. Otra cosa es que la lucha antidopaje, como ha hecho la Policía, favorece muchísimo la marca España.