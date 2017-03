Rory McIlroy vuelve a lo grande

A priori, un campo centenario de par 71 puede parecer presa fácil para los golfistas profesionales de hoy en día. Sin embargo, si a la escasa longitud se le añaden la altitud, la profusión de árboles que flanquean las calles y unos tapetes pequeños y duros, los resultados pueden dispararse. Salvo que alguien se llame Rory McIlroy y se marque una tarjeta de 65 golpes sin terminar de jugar bien.

«La costilla no me duele en absoluto, me he recuperado perfectamente» comentó en la previa del toreno después de haber estado un mes de baja. Y se ve que su juego no se ha resentido para nada. Con el piloto automático, como quien no quiere la cosa, el norirlandés tomó el mando del Mundial de México con absoluta autoridad (-9). En el ecuador de la prueba lleva dos golpes de renta sobre un trío de perseguidores de postín: Phil Mickelson, Ross Fisher y Justin Thomas.

El exnúmero uno del mundo se permitió el lujo de hacer dos «bogeys» y de regalar una corbata desde medio metro en el hoyo 18, pero eso no le impidió salir en loor de multitud de un Chapultepec que vivió una gran entrada de público (diez mil espectadores). «Me daría un capón por haber perdido golpes de una manera tan tonta, pero aun así no me quejo porque estoy en una muy buena posición para lo que queda de torneo», reconoció.

Los españoles tuvieron que batallar también con las peculiaridades del diseño capitalino. Rafa Cabrera fue el que mejor tarjeta firmó (69) y eso que se enredó en la segunda vuelta; pero con uno bajo par ya mira de cara al fin de semana. Con lo recto que va el canario, solo tiene que afinar un poco más en los «greens».

Jon Rahm (70), arañó un «birdie» postrero que le hizo abandonar la cancha con buen semblante, a pesar de frío que ya empezaba a arreciar. Se mantiene entre los diez primeros (octavo) y a solo cuatro golpes del líder. Un poco más atrasado aparece Sergio García , que solo pudo firmar una trabajada vuelta de par (-3). Pablo Larrazábal, por su lado, volvió a pelear contra su inconsistencia desde el «tee» de salida, lo que hizo que su más dos del día del día (+4 total) tuviera un enorme mérito.