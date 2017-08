Ronda Rousey, ¿retirada definitiva o salto al 'Wrestling'?

Casi un año después de su derrota ante Amanda Nunes, en diciembre de 2016, la segunda consecutiva después del fin de su imbatibilidad al caer noqueada por Holly Holm, la luchadora californiana Ronda Rousey sigue prácticamente desaparecida de la escena pública. La que fuera absoluta dominadora del peso gallo de las artes marciales mixtas femeninas nunca volvió a ser la misma tras su primera y dolorosa derrota a manos de «la hija del predicador». Volvió a sonreir en su regreso al octógono frente a Amanda Nunes, pero lo que iba a suponer su resurreción acabó siendo su entierro definitivo.

Ahora, la mayoría de los aficionados del UFC (Ultimate Fighting Championship) consideran que Rousey no volverá a subirse al octógono. Una sensación a la que parece haber dado confirmación casi oficial Dana White, presidente de esta organización. En una entrevista a la ESPN, deslizó que la californiana podría haber tomado ya una decisión.

«Creo que la gente se da cuenta realmente de que posiblemente se retirará. No es que tenga que hacerlo, pero es cómo Ronda Rousey piensa, es super competitiva y no le gusta perder. Ahora va a pasar al siguiente capítulo de su vida, casarse y tener hijos. No es triste, es solo lo que ella quiere», declaró White.

«Ganó más que todos los hombres»

Una mala noticia para los numerosos aficionados de Ronda Rousey, pero a la que restó trascendencia el presidente del UFC: «¿Qué hay de triste en su historia? Una mujer que entró en el deporte y ganó mucho más dinero que todos los hombres. Ella creó una división para las mujeres. Ahora Joanna Jedrzejczyk hace mucho dinero. Amanda Nunes hace mucho dinero. Ronda Rousey hizo una tonelada de dinero. Antes no había hecho ningún dinero en las Olimpiadas y estaba viviendo en su coche. Y ahora ha llegado a un punto en el que no tendría que trabajar ni un día más en su vida», argumentó.

Sin embargo la protagonista guarda silencio y parece poco probable que se aleje definitivamente del trabajo y de la fama que le dio el deporte. La californiana tiene abiertas dos posibles vías de cara al futuro. Por un lado su incipiente carrera en el cine, pues ya ha participado en varias películas de alcance internacional.

Y por otro, la oferta que le ha llegado por parte de la WWE (World Wrestling Entertainment) para pasarse al 'Wrestling', la mediática lucha libre estadounidense en la que el espectáculo prima por encima del deporte.