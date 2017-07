Rodríguez y Fayos son los protagonistas en el hipódromo de la Zarzuela

El hipódromo de La Zarzuela de Madrid albergaba esta madrugada su quinta y última jornada de carreras nocturnas del verano, una temporada de consolación para caballos de valor medio o bajo y para los especialistas en arena.

Era la carrera de clausura y la menor nivel de la noche, y en ella se presenció la mayor sorpresa de la reunión con el triunfo de esta yegua «White Mischief» que, en el lote de once participantes, era el único que no había sumado todavía un euro en su cuenta de ganancias. Es más, no había logrado pasar de octava en dos de sus cinco actuaciones.

Lo cierto es que la representante de la cuadra 4 C salió decidida de cajones y controló el recorrido siempre en punta. Ya en la curva iba abriendo hueco y en la recta de tribunas perdió a sus diez «rivales». Su compañera de sedas «My Lady Marie» completó además la gemela, bien lejos de la ganadora.

Jorge Rodríguez también había copado las dos primeras posiciones en la carrera de apertura, con «Niágara» (montada por Nievas García, esposa del preparador) y la debutante «Redsnow». Aquí se registró la llegada más apretada de la madrugada.

En el resto de carreras, éxitos para «Iron Star» y Diego Sarabia, «Millennium Falcon» y el checo Václav Janácek y, en la Lototurf, «Canella» y el propio Borja Fayos.

La combinación premiada de la Quíntuple Plus es la compuesta por las mantillas: 3 - 4 - 7 - 10 - 9 - 1. Para la Lototurf, el caballo ganador es el 10, número que defendía «Canella».