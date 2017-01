Ricardinho volvió loca a Rusia

Mientras España sacaba un empate y una trabajada victoria de Kiev, Portugal y Rusia ofrecieron este fin de semana uno de los mejores partidos de fútbol sala que se pueden ver en la actualidad. Los lusos, eternos aspirantes a los grandes títulos, recibieron en un doble choque a los rusos, vigentes subcampeones de Europa y del Mundo. Y los choques no defraudaron. En el primero ganaron los visitantes por un ajustado 2-3 y el segundo acabó en empate (2-2).

Ricardinho, estrella de Portugal, fue uno de los jugadores más destacados en ambos duelos. Marcó, hizo jugar a los suyos y levantó al público de sus asientos en un par de ocasiones. Como en esta jugada del segundo partido, en la que tras un robo se marchó por la banda con un genial autopase. La posterior vaselina no le salió bien y se la paró el portero rival, pero de haber marcado la jugada ya habría dado la vuelta al mundo.

El eléctrico jugador luso fue una pesadilla constante para los rusos, que se vieron incapaces de contener su magia en algunos momentos, como en este doble caño del primer partido.

🇵🇹Portugal x Rússia 🇷🇺

14:30, CM TV

Hoje há mais!. / @ricardinho10ofi , the best in the world. pic.twitter.com/KQH9jLYoed