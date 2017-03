Jon Rahm deslumbra en el Mundial de México

El Club de Golf de Chapultepec está viviendo unos momentos históricos: por un lado, acoge la Copa del Mundo por primera vez en México, lo que supone un gran logro para un país que está luchando por subir el nivel deportivo de sus jugadores; por otro, significa la puesta de largo del español Jon Rahm en citas de esta envergadura. En su corta carrera profesional ha disputado dos «majors» y ha pasado el corte en ambos (Open Británico y US Open); sin embargo, nunca hasta ahora se había clasificado para una prueba del WGC, en los que se reúne un plantel más selecto que en los anteriores.

Y como viene siendo habitual cuando del vasco se trata, su irrupción en el campeonato ha sido a lo grande. Con una vuelta de 67 golpes (-4) se colocó en lo alto de la tabla y ya puso todas las miradas sobre él. «No se me ocurre una forma mejor de debutar en este campeonato -declaró orgulloso al terminar- ya que aparte de un "tripateo" en el hoyo 1 el resto del día he jugado de maravilla». Una vez realizados los ajustes precisos a causa de la altitud (el campo está a 2.350 metros sobre el nivel del mar, lo que provoca que la bola vuele más lejos), solo tuvo que disfrutar de la experiencia. «Me está encantando todo lo que veo y cómo me está tratando el público. Eso me hace jugar confiado y me permite creer ciegamente en las indicaciones de mi "caddie", que tiene mucha experiencia y me hace los cálculos de las distancias perfectos».

Aunque todavía quedan tres rondas por delante y comparte la primera plaza con otros cinco jugadores (Ross Fisher, Jimmy Walker, Phil Mickelson, Lee Westwood y Ryan Moore), gran parte del trabajo ya está hecho. «Como ha salido todo tan bien, voy a tratar de repetir la estrategia también mañana, a ver qué tal sale», bromeó. También quiere repetir su plan de juego Sergio García, que realizó una vuelta muy sólida de (-3) con tres «birdies» sin fallo. «Estoy contento porque ha sido un día duro a causa de la altitud (me dolía la cabeza y me faltaba el aire por momentos) y he cuajado una gran vuelta». Desde la séptima plaza, el castellonense sigue siendo uno de los favoritos.

Los otros dos españoles en liza, Rafa Cabrera (+1) y Pablo Larrazábal (+2) cayeron en las garras del vetusto recorrido capitalino, aunque aún tienen mucho tiempo para recuperarse.