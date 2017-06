¿Puede ir Messi aún a la cárcel?

Es muy improbable, pero aún es posible que Messi y su padre, condenados respectivamente a 21 y 15 meses de prisión, entren en la cárcel. Por debajo de 24 meses, si no se tienen antecedentes penales y se devuelve lo pagado, no es habitual que se ingrese en la cárcel. Además, la Fiscalía ya ha dicho que no se opone a cambiar la pena de cárcel por una multa. Pero la decisión final la tiene la Audiencia. Así que aún es posible.

¿Qué requisitos hay que cumplir para condonar cárcel por multa?

Messi y su padre (condenados a 21 y 15 meses de prisión, respectivamente, cumplen las dos condiciones para este tipo de casos:no tener antecedentes penales y haber devuelto el dinero defraudado y las multas impuestas.

¿Por qué debe abonar 504.000 euros?

Es la multa máxima posible. La normativa establece que se sustituya cada día de pena por dos cuotas de multa. La cuota máxima diaria es de 400 euros. Messi fue condenado a 21 meses (630 días). Así que la multa para el jugador del Barcelona es el resultante de multiplicar 630 por 400 y finalmente por dos.

¿Y si la Audiencia no accepta el cambio?

En ese caso, la Fiscalía tampoco se opone a que los 21 meses de cárcel a los que fue condenado Messi sean suspendidos al ser un «delincuente primario» y dado que ya pagó lo que se le reclamaba en concepto de respnosabilidad civil.

¿Qué condición se pone si se les suspende la condena?

La suspensión de la condena sería por un período de tres años en que Messi no podría volver a ser condenado, a riesgo de entrar en la cárcel para cumplir ambas penas.