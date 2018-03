Rugby El presidente de la Federación rumana llama «bastardos» a los españoles Censura la actitud de los jugadores del XV del León y la manera en la que persiguieron al árbitro después de perder en Bélgica

Todavía colea, y lo que queda, la derrota de España ante Bélgica que permitió a Rumanía acceder directamente al Mundial de Japón y que condena al XV del León a disputar una complicada repesca para acceder a la cita de 2019. El partido estuvo cargado de polémica por el arbitraje de Vlad Iordachescu (casualmente rumano) ya que, según los españoles, benefició claramente a Bélgica en todo momento. Las protestas se han multiplicado y hasta en la Federación Española de Rugby han pedido que se repita el encuentro, pero en Rumanía lo ven completamente distinto.

El presidente de la Federación de Rumanía, Alin Petrache, ha criticado duramente la actitud de los jugadores españoles en el diario rumano «Gazeta Sporturilor». Y lo hace con un lenguaje contundente, censurando la actitud de los españoles al término del encuentro cuando persiguieron al colegiado y llegaron a acorralarle.

«Esos gestos de gamberros y bastardos no tienen cabida en el mundo del rugby. Espero que se tomen medidas drásticas para que episodios de ese tipo no se repitan. Entiendo que los españoles estén molestos, pero no están preparados para jugar un Mundial de Rugby», censuró.