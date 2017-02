Un positivo por dopaje entre los All Blacks

La mancha del dopaje se ha extendido por el deporte como la gangrena. Destruye el tejido vivo y a una herida le sigue la infección o la putrefacción. Nunca hasta ayer la selección de rugby de Nueva Zelanda había sucumbido a un maremoto como el que hoy le azota. El segunda línea Patrick Tuipulotu ha dado positivo en un control antidopaje por una sustancia prohibida que aún no se ha dado a conocer públicamente. Los All Blacks, paradigma de los valores del rugby y uno de los equipos más representativos de la historia, no se libra de la mancha.

Cada país enlaza con un deporte como emblema nacional, pero el nexo entre Nueva Zelanda y el rugby no tiene comparación. Los All Blacks se han convertido en una leyenda del deporte. Es la selección con mejor tasa de victorias de la historia (más del 75 por ciento) desde su debut en 1903. Solo cinco equipos la han derrotado, Australia, Inglaterra, Francia, Sudáfrica y Gales, en encuentro oficial desde hace 113 años. Y algunos de sus jugadores, Jonah Lomu, John Kirwan, Richie McCaw o Dan Carter, lucen entre los mejores del rugby.

La grandeza deportiva conecta con el aura de un combinado que interpreta una ceremonia de desafío maorí, la haka, desde el siglo XIX. Una danza de intimidación antes de la lucha que los All Blacks han registrado como seña de identidad. Hasta la fecha, solo un episodio relacionado con el permiso para tomar un producto light, los corticoides, había involucrado a Dan Carter con el dopaje.

En una encuesta recogida en el periódico «New Zealand Herald», Richie McCaw destaca como la persona que inspiraba más confianza en el país, por delante de responsables caritativos, veteranos de guerra, políticos o científicos.

El positivo de Tuipulotu atenta contra ese mundo de tradiciones llegado de tan lejos. El pasado noviembre, el jugador regresó a su país mientras su equipo continuaba de gira y se aprestaba a competir contra Francia en París. «Es por cuestiones personales», adujo el entrenador Steve Hansen. Tuipulotu ya había participado en tres encuentros (Argentina en Buenos Aires, Irlanda en Chicago e Italia en Roma). Ahora se han conocido las razones de su abandono. «Patrick se sorprendió por el resultado del análisis y está trabajando duro para identificar la fuente de la sustancia especificada», dijo la federación de rugby de su país. Tuipulotu está suspendido provisionalmente por dopaje.