Piqué, a Tebas: «¿Lo has visto? Sí, tú»

Gerard Piqué, defensa internacional del Barcelona, abandonó el césped del estadio de La Cerámica en Villarreal realizando un gesto hacia el palco señalándose un ojo y dando a entender «lo has visto».

Según muestran las cámaras del canal #0, que mañana ampliará el programa «El Día después», Piqué, con la mirada fija en el palco camino de los vestuarios, se refirió así al arbitraje, en especial de una mano de Bruno Soriano en el área del Villarreal. Una acción en la que el Barcelona pidió claro penalti.

En el palco junto a los dirigentes del Villarreal se encontraba el presidente de Laliga, Javier Tebas, quien asistió en Villarreal al bautizo del estadio del club, desde este domingo estadio de La Cerámica.

Piqué, tras el partido, dijo que la persona a la que iba dirigido el gesto «ya sabe quién es. No tenéis que saber todo» y no quiso dar el nombre del destinatario. Ya en zona mixta el jugador ha asegurado que «hoy ha habido dos manos del Villarreal, no voy a hablar de esto». «Es muy claro lo que ha sucedido hoy en el campo de juego».