Pioneras del deporte español

Tamara Echegoyen

Tamara Echegoyen - EFE

Es la primera regatista española que se embarca en la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo por equipos. No es ninguna novata, pues es campeona olímpica de vela en clase Elliott, pero la ilusión sigue altísima en esta nueva etapa: «Ahora tengo la suerte y privilegio de navegar con ellos. Es difícil para mí porque no tengo experiencia en vela oceánica y es esencial tener buenos maestros. Todos estamos con ganas de empezar la competición. Nos estamos preparando muy duro y las sensaciones son muy buenas, no solo en resultados sino en las sensaciones y en la forma de trabajar y la confianza que mostramos unos en otros, que es básica porque habrá momentos muy buenos y otros que no. Creo que ese es el puntos más fuerte de nuestro equipo», comentó.