Patricia Sanz sale del infierno y vuelve a ganar

La madrileña Patricia Sanz se convirtió en la segunda ganadora española en otras tantas pruebas del Santander Tour. Si en Madrid triunfó Luna Sobrón con gran autoridad, en Zaragoza ha sido la jugadora del RACE la que ha dominado de principio a fin. El campo de La Peñaza no ha tenido secretos para ella, que con dos vueltas de 68 y 66 golpes acabó con diez bajo par, dos menos que la belga Manion de Roey.

El éxito de Patricia tiene doble mérito. Primero, por el hecho de ganar un campeonato que ha marcado el registro más alto de participación en el Circuito Nacional (53 jugadoras de 13 países), lo que da idea del nivel de competencia vivido estos días en Aragón. Y después, lo que es más importante, por la capacidad de superación que ha demostrado ante la adversidad. Ha pasado los últimos meses con su carrera deportiva pendiente de un hilo y ha conseguido retomarla gracias a su esfuerzo y a su confianza en sí misma.

Después de una prometedora etapa universitaria estadounidense, Sanz se pasó a profesional en 2013 y siguió todos los pasos en su progresión. Disputó el Circuito Letas (segunda división europea), donde ganó el torneo de Creta, y, los dos años siguientes, el LET Tour. Mas una grave lesión en el primer torneo de 2016 en Australia la dejó en el dique seco. Se rompió la muñeca derecha y se perdió la temporada. «Estuve de baja hasta noviembre, pero no perdí el contacto con el golf ni con los entrenamientos -recuerda-. Pasé esos meses viajando con los equipos femeninos de la Federación de Madrid y ahora ya estoy recuperada al cien por ciento».

Este año ya se la veía con otra cara. En cuanto tuvo opción de agarrar los palos de nuevo se volvió a apuntar a los circuitos y poco a poco vio cómo regresaban los resultados. Un hoyo en uno en China en marzo le devolvió la primera sonrisa y la oportunidad de poder competir de nuevo con su hermana Marta, la esperanza. La semana pasada jugaron en el Symetra Tour norteamericano y acabó 24ª, su mejor puesto de 2017. «El lunes regresamos de Estados Unidos y me ha costado coger el ritmo, no he empezado cómoda pero luego he jugado bien y muy tranquila. Estoy feliz. He vuelto y espero que sea para quedarme», afirmó.