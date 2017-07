Cuando David Casinos se alzaba con la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río ya se olía que sería la última que ganaría sobre el tartán. El valenciano llevaba a sus espaldas cuatro Juegos y cuatro medallas, cuatro demostraciones de que trabajaba día a día al máximo nivel, pero ya participó en la final de disco de Río pensando que cambiaría de deporte.

Él mismo daba pie a las especulaciones el pasado verano y el ciclismo tenía casi todas las papeletas de convertirse en el objetivo. Es un deporte que conoce bien, que practicaba desde antes de quedarse ciego y que siguió de cerca después de la diabetes que le costó la vista. Subía y bajaba montañas en un tándem junto a su hermano gemelo hasta que le llamaron para unirse al equipo de atletismo y ahora quiere retomar viejos gustos.

«No es un adiós, sino un hasta luego», ha asegurado el valenciano en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Trinidad Alfonso de Valencia. «Es el momento de despedirme del deporte que me ha dado todo», señaló en el acto, en el que estuvo acompañado por Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español, y Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso.

Para Casinos, la llama del atletismo se ha «apagado» y ahora necesita nuevos retos. «Quiero estar de nuevo ilusionado con algo» y buscará esa ilusión en la prueba de 200 metros sprint, en la que participará junto a su piloto José Antonio Villanueva, ganador de una plata y un bronce paralímpicos con José Enrique Porto en Londres 2012.

Ejemplo paralímpico

Elena Tejedor señaló en la despedida que, al saber que Casinos dejaba el atletismo, tuvo un primera sensación de tristeza. «Has sido un ejemplo de vida de superación por tu capacidad para sonreír y luchar y has demostrado que tienes todos los valores de la cultura del esfuerzo. Sabemos que no ha sido fácil y que te ha costado, pero lo importante es que te has mantenido fiel a tus principios», le dijo.

Por su parte, Alberto Jofre, en nombre del Comité Paralímpico, le agradeció los 16 años de servicio a la alta competición y al deporte español, recordando que gran parte de su éxito se debe a su mujer, Celia, por el apoyo que siempre le dio.