Pacquiao busca otro golpe de gracia

Con 38 años, 67 peleas y una pila de cinturones colgados de la pared, «Manny» Pacquiao es tan favorito en su combate de esta noche que los focos estarán más pendientes de las formas que del fondo. El filipino llegó hace una semana a Brisbane para defender su título mundial (WBO) del peso wélter ante el australiano Jeff Horn, nueve años más joven que él y novato en estas ligas. Pero el interés de la pelea pasa por ver las maneras de Pacquiao.

Para que la pelea pueda verse en horario de máxima audiencia estadounidense, a «Pacman» le harán pelear de día. El filipino busca una victoria contundente, un golpe de gracia que le permita llamar la atención de rivales más poderosos y lucrativos que Jeff Horn. «Él quiere una revancha con Mayweather», ha dicho Freddie Roach, su entrenador y su sombra desde hace años. «Pero para conseguir a Mayweather tienes que lucir bien. Ante Horn necesita estar impresionante».

«Cuando descubrió la Biblia, él me dijo: “No tengo que lastimar a la gente, puedo vencerles por puntos”», ha dicho Roach, su entrenador

Todos esperan de Pacquiao una victoria antes del límite, algo que no consigue desde noviembre de 2009. Su entrenador sostiene que el instinto asesino de «Pacman» lo ha sofocado la Biblia, que su boxeador era más fiero cuandoy no creía tanto en Dios. «Cuando descubrió la Biblia, él me dijo:, puedo vencerles por puntos”», ha asegurado. «Ha sido muy, muy frustrante. Luchar contra la Biblia es muy duro. No soy religioso, no conozco la Biblia, pero “Manny” la lee todos los días».

En las últimas doce peleas, todas las que siguieron a su victoria contra Miguel Cotto, el filipino ha reducido su cadencia de golpeo. Ha pasado de ser una batidora sobre el ring a meditar mucho más sus acciones. En el combate contra Joshua Clottey en 2010, el que siguió a esa victoria antes del límite sobre Cotto, «Manny» Pacquiao lanzó 1.231 golpes (uno cada segundo y medio). Pero desde entonces su cadencia de golpeo se ha reducido con cada pelea.

Golpes totales lanzados por Pacquiao en sus últimas peleas - Elaboración propia. Fuente: CompuBox

En el siguiente combate, contra Antonio Margarito, «Pacman» volvió a superar los 1.000 golpes lanzados. Un número que ha decrecido por la edad y los rivales hasta los 409 de su última pelea, la que disputó contra Jessie Vargas, pero esta cuestión no parece preocupar a su entrenador: «A Pacquiao no le gusta predecir nocauts, pero yo lo voy a hacer. Creo que va a ser una pelea corta y dulce. Si nuestro oponente sale como dice que va a hacerlo, “Manny” disparará de nuevo y la pelea no durará mucho. Creo que alguien será noqueado», dijo Roach.

Recuerdos de Márquez

Por su parte, Jeff Horn ha apelado a su juventud para combatir la leyenda y las arrugas de Pacquiao. En los días previos, el australiano le ha recordado su edad y su presunta decadencia. Incluso ha metido los dedos en un recuerdo helador: el KO que sufrió contra Juan Manuel Márquez en diciembre de 2012. «Desde esa derrota con Márquez, “Manny” no presiona el gatillo como solía hacerlo. En sus dos últimas peleas lucía bien, pero no fue capaz de ganar antes de tiempo ni meterse en distancias cortas. Creo que esto se debe al KO que sufrió».

Pacquiao, hombre tranquilo metido a senador en su país, no ha querido entrar al trapo. Consciente de sus limitaciones y de su nuevo estilo sobre el ring, el filipino busca alargar su historial sin prisas. «No miro más allá de este combate porque en este punto de mi carrera todas las peleas son importantes. No hay mañana si no gano», ha dicho.