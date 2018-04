Open de España Jon Rahm se apunta a jugar en Madrid El español, actual número 3 del mundo, jugará el Open de España que se disputará en la capital entre el 12 y el 15 de abril

EFE

Actualizado: 03/04/2018 16:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El español Jon Rahm, número 3 del ránking mundial, ha asegurado su participación en el Open de España, que se celebrará en el Centro Nacional de Madrid entre el

El español Jon Rahm, número 3 del ránking mundial, ha asegurado su participación en el Open de España, que se celebrará en el Centro Nacional de Madrid entre el 12 y el 15 de abril.

"He sido campeón de España amateur y significaría mucho para mí completar el círculo con el Open de España, ahora como profesional", dijo el golfista vasco en el que será su vuelta al lugar donde se formó durante dos años antes de marchar a la Universidad de Arizona State en Estados Unidos.

"Pasé dos años en la Escuela Nacional Blume de Golf y entrené diariamente en el Centro Nacional, por lo que lo he jugado en muchísimas ocasiones. Estoy deseando que llegue el día de mi debut en el Open de España y sueño con ganarlo algún día", manifestó Rahm en declaraciones difundidas por la federación.

Muchas cosas han cambiado desde que el vasco comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del golf.

"Hace seis años que no piso el recorrido, por lo que no tengo referencias de lo que puede haber cambiado, al margen de que ahora golpeo a la bola diferente de cuando lo hacía en aquella época. Obviamente el recorrido me resulta familiar, y como ahora le pego más largo y mejor, espero que el campo me resulte más sencillo", afirmó Rahm.

"Tengo muchas ganas de volver a España y jugar el Open. Sergio (García) ganó este torneo, Seve (Ballesteros) también y significaría mucho para mí conseguirlo para redondear mi trayectoria deportiva en España, en este caso como profesional. Sería increíble", finalizó Jon Rahm.

"He sido campeón de España amateur y significaría mucho para mí completar el círculo con el Open de España, ahora como profesional", dijo el golfista vasco en la que será su vuelta al lugar donde se formó durante dos años antes de marchar a la Universidad de Arizona State en Estados Unidos.

"Pasé dos años en la Escuela Nacional Blume de Golf y entrené diariamente en el Centro Nacional, por lo que lo he jugado en muchísimas ocasiones. Estoy deseando que llegue el día de mi debut en el Open de España y sueño con ganarlo algún día", manifestó Rahm en declaraciones difundidas por la federación.

Muchas cosas han cambiado desde que el vasco comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del golf.

"Hace seis años que no piso el recorrido, por lo que no tengo referencias de lo que puede haber cambiado, al margen de que ahora golpeo a la bola diferente de cuando lo hacía en aquella época. Obviamente el recorrido me resulta familiar, y como ahora le pego más largo y mejor, espero que el campo me resulte más sencillo", afirmó Rahm.

"Tengo muchas ganas de volver a España y jugar el Open. Sergio (García) ganó este torneo, Seve (Ballesteros) también y significaría mucho para mí conseguirlo para redondear mi trayectoria deportiva en España, en este caso como profesional. Sería increíble", finalizó Jon Rahm.