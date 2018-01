Ocho palas de pádel para pedir a los Reyes Magos

1. StarVie R 9.2 DRS Carbon Aluminium

Esta pala, una de las más demandadas de StarVie y la que utiliza Mapi Sánchez Alayeto, está diseñada para jugadores que buscan un perfecto equilibrio entre potencia y control. Tiene un DRS, que es la pieza situada en el centro de la pala, que ayuda a que sea más aerodinámica y permite un mejor reparto del peso. Su precio en el mercado es de 325 euros.

2. Asics Speed ST

Está dirigida a jugadores que buscan añadir potencia a su juego con una pala que les permita imprimir velocidad a la pelota. Posee un balance hacia la cabeza y tiene forma de lágrima. Es una pala que Asics ha diseñado especialmente con los consejos que Pablo Lima le ha ido señalando a lo largo de la temporada en el World Pádel Tour. Su precio oscila, según modelo, entre los 325 y los 199 euros.

3. Black Crown Puma

Es la que utiliza Marta Marrero y una de las más versátiles que se pueden ver en el circuito. Es una pala de forma de lagrima con la que los jugadores se encontrarán cómodos, tendrán un buen tacto y control del golpeo. Black Crown ha un mango más largo de lo normal para facilitar el revés a dos manos de la jugadora canaria. Su precio en el mercado está en 260 euros.

4. Bullpadel Hack

Es el «arma» de Paquito Navarro, el mejor español del World Pádel Tour. Una pala que Bullpadel ha ideado para los jugadores expertos que buscan más potencia en un momento determinado de su juego. Su composición en Xtend Carbon 18K aporta gran rigidez, sumado a su forma de diamante y alto balance proporcionan máxima potencia. El precio de esta pala en el mercado es de 297 euros.

5. Head Delta Hybrid

El número uno no podía elegir una pala que no fuera una auténtica maravilla. Diseño único y potencia sin igual para sacarla por tres cual brazo biónico. Tenerla no te dará la destreza de Fernando Belasteguín, pero te ayudará a sacar lo mejor de tu juego. Una pala que Head ha fabricado para encontrar un equilibrio gracias a su doble capa de carbono en la superficie. Su precio en el mercado es de 290 euros.

6. Nox ML10 Luxury L4

Miguel Lamperti, uno de los jugadores con más experiencia del circuito, no se equivoca a la hora de elegir pala. Por eso, si acabas poniéndola en tu carta a los Reyes Magos saldrás ganando seguro. Es una pala ligera la marca Nox y con una gran consistencia en el juego. Tiene forma de diamante para facilitar los remates y el juego de ataque. Su precio en el mercado es de 255 euros.

7. Asics Hybrid ST

Es una pala ideal para los que buscan un equilibrio entre potencia y control gracias a su forma mixta y su balance en el centro de la pala. Disponible en versión «Soft» y «Hard» con distintos grados de dureza. Las fibras de carbono y las fibras de vidrio de última generación se han usado para caras y marco y cuenta con complementos de alta calidad en el grip, la cuerda hidrofugante y el protector. El precio es variable, según modelo, y oscila entre los 325 euros y los 199.

8. StarVie R 9.1 DRS Carbon Basalto

Destaca en su composición el Basalto, cuyas características técnicas principales se centran en una alta resistencia a la fatiga y a los esfuerzos de compresión, repercutiendo en una mayor durabilidad de la pala. StarVie ha pensado es pala para jugadores muy técnicos, que buscan un equilibrio entre potencia y control. Su precio en el mercado está alrededor de los 360 euros.