Un niño discapacitado gana a los profesionales

El mundo del deporte está lleno de ejemplos de superación, pero el que se acaba de vivir en el PGA Tour rompe todo tipo de registros. El pequeño Tommy Morrisey nació sin el antebrazo y la mano derechos, pero eso no fue óbice para que desde siempre quisiera imitar los movimientos que veía a su padre en el campo de golf. Y lo hizo tan bien que aprendió a jugar con un solo brazo y a triunfar en las competiciones para discapacitados en las que participaba.

Pero su habilidad con los palos trascendió más allá de su entorno y pronto el chaval, de solo seis años, se convirtió en toda una estrella mediática. Sus logros le hicieron famoso y la recompensa la vivió esta misma semana en el Honda Classic, uno de los torneos más importantes del Circuito. Tommy se convirtió en la estrella de las jornadas previas.

Gracias al apoyo de su Fundación UnLIMBited (un juego de palabras que suma «sin límites» con «sin miembros») se organizó una competición en la que algunos jugadores profesionales deberían jugar contra el niño en igualdad de condiciones: tirando desde 50 metros con un solo brazo.

Se sumaron al reto ganadores como Harris English o Jeff Overton, que cayeron rendidos ante las cualidades del pequeño. «Lo importante no es cómo es tu cuerpo, sino lo que eres capaz de hacer con él», comentó un impresionado Sean Foley, entrenador de Tiger Woods. «La principal enseñanza que queremos transmitir es que, con la actitud correcta, se puede superar cualquier discapacidad», confirma el padre de Tommy. El resultado de la competición no era lo de menos: el triunfo del crío por 28-6 y dejó bien claro que tenía la enseñanza bien aprendida: la superación no tiene límites.