Mireia Belmonte ha tenido un mal estreno en el Mundial de Budapest al caer eliminada en las series de las dos pruebas en las que nadaba este domingo: los 200 estilos y los 400 libres.

Con apenas media hora de descanso entre ambas carreras, la española ha saltado a la piscina en primer lugar para disputar su serie de los 200 estilos, donde ha quedado fuera de la final de forma clara después de conseguir el vigésimo mejor crono con 2:13.82, muy lejos del tiempo acreditado en esta prueba (2:11.88).

Las series fueron dominadas por la húngara y gran ídolo local Kattinka Hosszú con 2:07.49, que estuvo muy por encima del resto y consiguió la mejor marca mundial del año.

Apenas media hora después, Mireia volvía a competir en la tercera serie de los 400 estilos. En una prueba dominada por por la estadounidense Leah Smith, la española acabó quinta con una marca de 4:09.55, insuficiente para lograr una plaza entre las ocho mejores tras la disputa de la cuarta y última serie, en la que se encontraba la campeona Katie Ledecky.

Belmonte ha admitido sentirse «un poco rara» con este inicio de campeonato, pero espera salir a flote mañana, cuando tiene que afrontar las series de los 1.500 metros.

«Será mucho mejor, porque hoy no me sentido nada bien», ha dicho una lacónica Belmonte, que no ha querido extraer conclusiones de lo ocurrido: «Solo espero que vaya bien mañana y ya está».

Mireia Belmonte volverá a la piscina este lunes para disputar las series de los 1.500 libres. Sus mayores opciones de medalla pasan por los 200 mariposa, prueba de la que es actual campeona olímpica, y cuyas series se disputarán el miércoles, 26 de julio.