Natación Mireia Belmonte, sobre Vergnoux: «Se queda» La nadadora asegura a través de Instagram la continuidad de su entrenador, qure rechazaría así la oferta de la Federación Francesa

25/10/2017 23:00h Actualizado: 25/10/2017 23:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mireia Belmonte ha querido confirmar a través de las redes sociales la continuidad de su entrenador; Fred Vergnoux, que rechazaría de esta manera la oferta de la Federación francesa para hacerse cargo del equipo olímpico del país vecini.

Mireia lo ha hecho al más puro estilo Piqué, con una fotografía de ambos en las que se puede leer: «Se queda».

La campeona olímpica aseguró este miércoles que estaba a la espera de la decisión de Vergnouxpara tomar la suya propia. La nadadora dudaba si acompañarle o no al Centro de Alto Rendimiento de Font Romeu, en Francia.

La nadadora catalana ha asegurado que, para tomar la decisión de irse a Francia o quedarse en España, no pesará la situación política que está viviendo Cataluña los últimos meses.

"Ni se me ha pasado por la cabeza tomar la decisión por la situación política. Como todavía no sé lo que va a decidir Fred, no sé lo que voy a decidir yo", ha manifestado la nadadora catalana, que ha hablado sobre los objetivos que se marca para 2018.

"Este año tenemos el Europeo en Glasgow (Escocia), en verano, y más que medalla me gustaría acercarme al récord de 200 metros mariposa, pero si va acompañado de medallas mucho mejor", ha apuntado.

La nadadora catalana ha asegurado que, para tomar la decisión de irse a Francia o quedarse en España, no pesará la situación política que está viviendo Cataluña los últimos meses.

«Ni se me ha pasado por la cabeza tomar la decisión por la situación política. Como todavía no sé lo que va a decidir Fred, no sé lo que voy a decidir yo», manifestó la nadadora catalana, que habló también sobre los objetivos que se marca para 2018.

«Este año tenemos el Europeo en Glasgow, en verano, y más que medalla me gustaría acercarme al récord de 200 metros mariposa, pero si va acompañado de medallas mucho mejor», ha apuntado.