Mireia Belmonte: medallas, récords y la mejor valorada

Terminó el Mundial de Budapest con una medalla de oro y dos de plata. Pasó por la Copa del Mundo de Moscú donde logró un oro, una plata y un bronce, y todavía le queda energía para ganar otra medalla de oro en los 400 libres de la Copa del Mundo de Berlín. Mireia Belmonte no tiene fin. Pero no son solo triunfos, victorias o remontadas. Mireia Belmonte es mucho más, y así lo valora la sociedad española, que tiene a la nadadora como una de las más conocidas y con mejores valores por encima de otros grandes deportistas, hombres o mujeres, como Rafael Nadal, Pau Gasol o Andrés Iniesta. E incluso supera a artistas o cantantes de la talla de Jesus Vazquez, Dani Rovira o Plácido Domingo.

La empresa Personality Media realiza desde el año 2005 y cada seis meses, un estudio de análisis de imagen de más de 2.600 personajes públicos de diferentes ámbitos: chefs, presentadores, deportistas, actores... Y desde hace tiempo observa que entre los deportistas es Mireia Belmonte la que más se ha ganado el reconocimiento y el cariño de los españoles. Desde noviembre de 2014, la badalonesa no ha dejado de subir en el ranking de los más conocidos y mejor valorados. Y no solo por su aspecto competitivo. Su crecimiento ha sido muy lento y el esfuerzo muy elevado para hacerse notar en un entorno poco mediático como es la natación. Otros deportistas quizás crecen más rápido en conocimiento, pero sin duda no con una percepción tan elevada por parte de los consumidores.

Según este estudio, y con los datos de noviembre 2016, Belmonte es conocida por el 94 % de la población y obtiene una valoración general de 8'3 sobre diez con respecto a aspectos relativos como: si se la considera un modelo a seguir (8'2), si se muestra natural (7'8), inspira confianza (7'9), o si agrada ver (7'8). Unas notas altísimas en cuanto a reconocimiento que se ha ganado a pulso, como cada medalla y cada podio.

Porque Belmonte lleva mucho tiempo triunfando en el agua, pero por su condición de mujer y de practicar un deporte minoritario, no había conseguido el reconocimiento social que siempre se ha merecido. Desde las dos platas olímpicas de Londres 2012 y, sobre todo, el oro y el bronce de Río 2016, la badalonesa también se puede sentir orgullosa de la medalla que se ha colgado en la sociedad española. A pesar de los triunfos en otros deportes, Belmonte se mantiene estable, estudio tras estudio, en lo más alto del ranking. Ha venido para quedarse, porque es en lo más alto donde dirige siempre sus brazadas, en la piscina y en el corazón de los españoles.