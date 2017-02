Miguel Ángel Jiménez quiere ampliar su leyenda

Hace tiempo que buscar adjetivos para las actuaciones de Miguel Ángel Jiménez se convirtió en una labor imposible. Tratar de explicar la longevidad y la capacidad ganadora de un deportista de 53 años es difícil de conseguir, por lo que lo mejor es dejar que los hechos hablen por sí mismos: se encuentra a 18 hoyos de distancia de conseguir su trigésimo primer título profesional en 34 años de carrera.

Esta impresionante cifra adquiere aún mayor relieve cuando se advierte que es el cuatro mejor golfista español de la historia. Solo tiene delante en el escalafón de victorias internacionales a Severiano Ballesteros (77), José Mari Olazábal (36) y Sergio García (33). Su mérito se incrementa, además, si se tiene en cuenta que más de la mitad de sus éxitos (16) los ha conseguido superada la cuarentena. «El único secreto es cuidarse y amar este deporte», reconoce sonriendo cada vez que se le pregunta. Pero que nadie se equivoque ante su imagen de «bon vivant» y su afición por los gustos caros, como los coches, el vino o los puros habanos. Su ética de trabajo es absoluta, pasa el mismo tiempo que los jóvenes en el gimnasio y su perfeccionismo en la cancha de prácticas le lleva a echar horas sin límite hasta dar con el toque perfecto que busca.

Desde hace tres años tiene derecho a participar en el PGA Champions Tour, que reúne a los mejores veteranos del mundo en unas condiciones idílicas: disputan sus torneos en solo tres jornadas, pueden jugar con «buggy» y las bolsas de premios son similares a los de los troneos regulares del Tour Europeo. De ahí que, aunque al principio viera esa aventura como algo adicional, desde esta campaña ya se va a asentar a ese lado del Atlántico. «Todavía seguiré participando esporádicamente en el que considero mi Circuito, pues me veo capacitado para ello -indica- pero no voy a negar el Champions es mucho más relajado».

Su adaptación al ritmo americano ha sido tal que ha ganado un torneo cada año desde que se incorporó en 2014. Y hoy puede continuar su racha. Marcha primero en el Chubb Classic de Florida con doce bajo par, uno menos que los locales Fred Couples y Kevin Sutherland (-11), y eso que no está jugando del todo bien. «Debería decir que estoy muy contento porque voy de líder -bromea- pero he cogido los 18 "greens" y he fallado un montón de "putts". Podía llevar una ventaja de escándalo». Genio y figura.