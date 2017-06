Mayweather regresa del retiro para tratar de acallar a McGregor

El largo culebrón repleto de tensiones entre uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Floyd Mayweather (49-0), y la súper estrella de las artes marciales mixtas, Conor McGregor (21-3), ha llegado a su fin. ¿La fecha? Sábado, 26 de agosto de 2017. ¿El lugar? El emblemático MGM Grand Garden de Las Vegas. Ya no habrá más palabras cruzadas, ambos peleadores tendrán que arreglar sus diferencias sobre el cuadrilátero.

Los términos contractuales todavía no se conocen oficialmente, pero en lo que todo el mundo coincide es que será la «pelea del billón de dólares». Las negociaciones para la celebración del esperado combate han sido largas, pero se ha llegado a un acuerdo antes de lo esperado. El evento estará organizado por «Mayweather Promotions», la empresa que regenta el boxeador estadounidense y los derechos televisivos serán para Showtime, por lo que el combate, como se esperaba, se emitirá a través de pago por visión.

Tanto McGregor, como Mayweather, lo han anunciado en sus cuentas personales de las redes sociales. El irlandés ha escrito: «La pelea está en marcha», y al texto le acompañaba una imagen suya junto con el padre de Mayweather, que guarda cierto parecido a su hijo y que también fue boxeador, con cierta sorna, para continuar con los ataques hacia su rival. En este caso, dejando caer que está demasiado mayor para pelear. Mientras, el peleador estadounidense ha anunciado que «es oficial».

Mayweather, invicto en su larga carrera boxística, y con victorias frente a peleadores como Canelo Álvarez, Juan Manuel Márquez, Óscar de la Hoya o Pacquiao, sale del retiro para tratar de acallar al luchador de artes marciales mixtas irlandés. A priori, el favorito es el estadounidense puesto que el combate se desarrollará en la modalidad de boxeo. No obstante, es conocida la capacidad noqueadora y el buen juego de pies de McGregor, luchador experto en artes marciales mixtas (donde se pelea con técnicas de golpeo de pie, derribos y palancas, llaves y golpeo en el suelo) y actual campeón del peso ligero de UFC.

McGregor, de 28 años, lleva sin pelear desde el 12 de noviembre del año pasado, cuando logró el mencionado título, logrando ser el primer luchador en la historia de UFC en lograr dos cinturones en dos categorías dieferentes de manera simultánea (peso pluma, frente a José Aldo, y peso ligero, frente a Eddie Álvarez). Por su parte, Mayweather colgó los guantes el 12 de septiembre de 2015 frente a un rival menor, André Berto. Así las cosas, es una incógnita el estado de forma en el que los dos deportistas se subirán al ring.

En la llamada «pelea del billón de dólares» no se pondrá ningún título en juego ya que este combate supondrá el debut profesional del irlandés en boxeo. La honra y los incontables fajos de billetes son suficiente aliciente para estos «showman», expertos en manejar su imagen al ritmo del dinero. Las ventas en el PPV (pago por visión) están aseguradas y, por eso, han decidido que el aquí sea Las Vegas y el ahora el 26 de agosto.

El enfrentamiento no estará exento de polémica. Muchas son las voces que se han pronunciado en contra de Mayweather por aceptar pelear con un luchador de artes marciales mixtas que no ha debutado profesionalmente en boxeo, mientras que en su etapa en activo no daba oportunidades a otros más consagrados en su disciplina. Además, está el temor a que se repita lo que sucedió frente a Pacquiao que, con una gran bolsa en juego, fue un combate muy esquivo por parte del estadounidense, y ganó a los puntos sin dar un buen espectáculo. También se lleva su parte irlandés. Numerosas personas le critican por bloquear la divisón de peso ligero sin defender un cinturón que debería poner en juego en los próximos meses.

Con todo, hay un análisis que está claro en este combate: McGregor tiene mucho que ganar y Mayweather, a sus 40 años, mucho que perder deportivamente. Por ello, la suma de dinero que se embolsará el estadounidense será notablemente mayor que la del irlandés. El peleador de UFC ha intentado que esas cifras se igualaran, pero lo más lógico es que el más arriesgue, más gane. La suerte está echada y las casas de apuestas se frotan las manos con este evento. Sea cual sea el resultado final, ambos peleadores daran un buen golpe a su cuenta bancaria.