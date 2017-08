Marta Arce, plata en su regreso

A Marta Arce le puede la pasión, por su deporte, por seguir cosechando triunfos personales que repercuten también en la sociedad, aunque sean poco visibles todavía. Pero ella es así, peleona en el tatami como en la vida. A los 40 años y después de tener a su tercer hijo, la judoca se ha colgado la plata en el Europeo que se celebra en Londres. Como si no hubiera hecho algo extraordinario, contesta a ABC con sus sensaciones sobre el regreso y también su preocupación por el futuro de su deporte.

- ¿Cómo valora esta medalla?

- Estoy muy contenta con los resultados porque no esperaba que la competición fuera tan bien. Me ha dado un poquito de rabia, lógicamente, no ganar la final. Pero ni siquiera entraba en mis planes iniciales.

- ¿Cómo le ha sentado volver al tatami en el aspecto físico?

- Volver a competir ha sido una tormenta de emociones tremenda. Físicamente he tenido lesiones durante estos últimos seis meses que me han limitado nu poquito y sabía que no volvía a tope, pero me he encontrado muy bien, aguantando el ritmo. Son chicas muy fuertes y he podido estar a la altura.

- ¿Qué ha sido lo más difícil?

- Lo más duro de retomar: la organización en casa, con los tres pequeños, el trabajo, se juntan muchas cosas y la conciliación es complicada.

- ¿Tokio 2020 podría ser una opción?

- No lo sé. De momento es un sueño. Un sueño maravilloso que está ahí y que quién sabe si podría estar al alcance de la mano. Estamos al principio del camino. Esto ha sido una toma de contacto y todavía no sé medir las consecuencias que puede tener en mi día a día el retomar el alto rendimiento. No sé cómo serán las consecuencias retomar el alto rendimiento. Acabo de cambiar de trabajo y no sé cómo va a ser.

- ¿Es una sensación buena vovler o es mala por la falta de judocas españolas en la élite?

- Volver siempre es una sensación buena. Me apetecía muchísimo pasar por estas emociones. Malo no. Es una pena que haya pocas mujeres. Quizás habría que valorar qué habría que fomentar para que las chicas llegaran hasta aquí.

- ¿Por qué cree que no llegan?

- No sé por qué ocurre. Realmente es triste, no sé de quién depende. A mí me gustaría poder hacer algo al respecto para fomentar la participación de las mujeres, pero no sé el qué. Pero quiero intentarlo.

- ¿O es por falta esfuerzo?

No es una cuestión de esfuerzo, sino de hablar de un deporte minoritario, de lucha para personas con discapacidad y que, además, sean mujeres. Es complicado en sí mismo.

- ¿Qué le guestaría que aprendieran sus hijos de su lucha constante en el tatami y fuera de ella?

- Creo que a mis hijos les enseño a luchar, a no rendirse, a perseguir sus sueños. Y a atreverse a hacer las cosas. Aunque no parezca que las cosas vienen con todo a favor, pues a seguir luchando y a vivir los sueños, que creo que es lo más importante. Buscar la felicidad.