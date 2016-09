«En un mano a mano con Ricardinho tienes que sonreir, por si sales en los vídeos»

Paco Sedano, portero de la selección española, fue uno de los aspectos clave en la victoria de España ante Irán en el Mundial de fútbol sala que se disputa en Colombia. Como lo fue también en el pasado Europeo de febrero en Belgrado, cuando la selección de José Venancio López se proclamó reina de Europa por séptima vez.

La vigente subcampeona mundial goleó a la campeona de Asia por 5-1, pero las paradas del guardameta mostoleño, que atraviesa una segunda juventud, resultaron fundamentales para sostener a España en los momentos más delicados, que por la ansiedad del debut no fueron pocos.

«El primer partido siempre cuesta mucho. Llevábamos un mes y pico entrenando, fuimos de los últimos en jugar y es verdad que la ansiedad y las ganas te traicionan. La primera parte nos costó un poquito pero en la segunda cogimos ya el ritmo», reconoció Sedano a los micrófonos de Futsal COPE.

«Contra Azerbaiyán no va a ser fácil. Es cierto que Irán es más potente, pero no nos podemos relajar. Tienen jugadores brasileños que te pueden complicar en cualquier momento», avisa sobre el segundo partido, en horario de madrugada en España (hoy, 01.00 horas). Pero también puntualiza que «si un día no ganamos o no nos salen las cosas nunca será porque nos confiemos. Nuestra filosofía es dar el cien por cien en cada partido»

En cuanto a los principales rivales sobre el papel a la hora de levantar el trofeo, Sedano no quiso extenderse mucho: «A Brasil la he visto bien, aunque le costó un poquito. Rusia y Portugal en su segundo partido han mejorado mucho. Y luego Kazajistán y Argentina, que pueden ser nuestro rival, jugaron un partido muy igualado... Todos los que venían como favoritos siguen siéndolo. Pero en los cruces cambia mucho la cosa, porque hay mucha más presión. Veremos».

Paco Sedano ya fue campeón del mundo con España en 2004 en China Taipei, cuando la selección revalidó el título de Guatemala 2000 y se cosió la segunda estrella sobre el escudo del pecho. Y el portero mostoleño reconoce que «hay muchas similitudes con aquel equipo» «La filosofía sigue siendo la misma. Lo que importa es el grupo, no las individualidades. Cada uno que sale a jugar un minuto lo da todo. Y la ambición es la misma. El único objetivo es ganar. Además, tácticamente hay muchas similitudes también, porque a Javier Lozano también le gustaba salir a presionar, por ejemplo...», explica.

A preguntas de los oyentes del programa a través de las redes sociales el portero de la selección española reconoció que los porteros en los que se fija con «todos los que hay en España, que es donde están los mejores, aunque en otros países como en Brasil están mejorando mucho. Pero creo que la forma de parar en España es la más efectiva».

Y en cuanto a los rivales más peligrosos, señaló a dos: su compañero en el Barça y la selección Sergio Lozano, «que en los entrenamientos tira a matar» y el portugués Ricardinho: «En un mano a mano con él tienes que sonreir, por si acaso sales en los vídeos».

