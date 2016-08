Malversación y dopaje kenianos en los Juegos de Río

El secretario general del Comité Olímpico Nacional de Kenia (NOCK, en sus siglas en inglés), Francis Paul, fue detenido el viernes por la noche después de los escándalos por malversación y dopaje que salpicaron a la delegación keniana durante los Juegos Olímpicos de Río, informaron hoy medios locales. Paul, que había llegado de Río de Janiero la semana anterior, fue llevado a la sede central de la Dirección de Investigaciones Criminales (CID) y posteriormente trasladado a una comisaría donde ha pasado la noche a la espera de ser acusado formalmente.

El jueves, el ministro de Deportes de Kenia, Hassan Wario, anunció la disolución del NOCK después de que el director técnico del equipo de Atletismo fuera deportado de Brasil por aceptar sobornos y se filtrara que los atletas kenianos no habían recibido el material deportivo cedido por la firma Nike. La Policía también registró las oficinas del Comité Olímpico en las que encontraron centenares de cajas con uniformes para los atletas que acudían a los Juegos Olímpicos, aunque todavía no está claro por qué no fueron entregados.

Fuentes policiales aseguraron que en los próximos días habrá más detenciones a medida que el resto de los miembros del NOCK vayan regresando de Brasil, entre ellos el jefe de la delegación, Stephen Soi, tesorero del comité. Kenia podría entrar en conflicto con el Comité Olímpico Internacional (COI), que no permite que los comités nacionales reciban presiones por parte de los estados, algo que quedaría en entredicho si las competencias del NOCK pasan a depender de una empresa pública como es la intención del Gobierno.

En junio de este año, Kenia aprobó una nueva ley antidopaje para cumplir con las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) después de meses de disputas por el descubrimiento de una trama de dopaje sistemático entre los atletas kenianos y estuvo a punto de quedar excluida de las pruebas de atletismo