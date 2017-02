Mack Beggs, luchador transgénero, abucheado tras ganar el campeonato de Texas

Mack Beggs, un adolescente transgénero de 17 años, se ha impuesto en su peso, 110 libras, en el campeonato estatal femenino de lucha de Texas (Estados Unidos), después de que los organizadores le obligasen a competir contra las chicas a pesar de haber solicitado luchar contra chicos. Tras su victoria, tuvo que soportar los abucheos de una parte del pabellón.

Crowd reacts as 17-year old #MackBeggs becomes Girls Texas State Wrestling champion. @uiltexas: he's 1st transgender boy to win such tittle. pic.twitter.com/V7sCc6Og4O