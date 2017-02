Luis Moya sufre un aparatoso accidente en Barcelona

Luis Moya, el que fuera popular copiloto de Carlos Sainz, sufrió este lunes un aparatoso accidente de tráfico en Barcelona, según compartió él mismo a través de su cuenta en la red social Twitter. El dos veces campeón del mundo de WRC sufrió el impacto de un coche cuando circulaba en moto.

«Hoy es mi dia de suerte. Me tiró un coche en la Ronda de Dalt (Barcelona), y en principio parece solo chapa y pintura», explicó Moya en su perfil acompañando varias imágenes de cómo de magullado había quedado su cuerpo tras el duro golpe.

«¿Se ha hinchado un poquito, ¿no os parece?», bromeó el gallego para quitar dramatismo a la sorprendente imagen del bulto que el accidente le provocó en la cadera, además de agradecer el apoyo y los mensajes de ánimo que había recibido.

Muchas gracias a todos por los ánimos 😉. Many thanks to everyone for your support 😉