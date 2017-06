Lydia Valentín: «Quiero mis medallas y mi acto oficial»

La halterófila Lydia Valentín, triple campeona de Europa, declaró este miércoles que el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, le ha dicho que esté "tranquila" porque está trabajando para que pronto pueda recibir la medalla de oro de los Juegos de Londres 2012, que le corresponde tras dar positivo por dopaje las tres rivales que le precedieron en la clasificación.

Lydia Valentín está pendiente de recibir la medalla de oro de Londres 2012 y la de plata de Pekín 2008, donde también dieron positivo tres de las cuatro atletas que finalizaron la competición por delante de ella.

"Estoy bastante tranquila porque se está haciendo buen trabajo y sé que Alejandro Blanco está luchando por hacer justicia. Íbamos a hacer un acto en abril, pero no pudo ser porque las personas que han dado positivo no quieren devolver las medallas", dijo Lydia Valentín, que espera recibir esas medallas en un acto institucional oficioso en el COE.

"Esto ha hecho que se esté alargando más y es bastante penoso. Lo que se trabaja es en quitar la validez a esas medallas y hacer unas nuevas con certificado. Entiendo que eso será antes del verano. En mi caso me considero campeona y quiero mis medallas y mi acto oficial", confesó la deportista leonesa.

"Este proceso es lento, son cosas burocráticas y hay muchas personas implicadas. Prefiero que me den una medalla nueva a una manoseada por una persona que no es deportista, porque alguien que se dopa no lo es", apuntó Lydia Valentín, que acudió a un acto de Bridgestone junto a Sergio Rodríguez y Gómez Noya en el Comité Olímpico Español.

Lydia Valentín, de 32 años, tiene un extenso palmarés que incluye tres medallas olímpicas, un bronce mundial, tres campeonatos de Europa y otras seis preseas más a nivel continental. Aun así, su deseo para el futuro es claro.

"Me queda una medalla de oro en el Mundial y lo conseguiré. Es necesaria la capacidad y la valentía, dos cualidades que son importantes para saber cuanto de especial eres", concluyó.