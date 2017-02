Joel González: «Sería bonito despedirme del taekwondo con otra medalla en Tokio»

El taekwondista Joel González, campeón olímpico en Londres 2012 y medalla de bronce en Río 2016, anunció que está «decidido e ilusionado para intentar competir en Tokio 2020», donde colgarse «una tercera medalla sería la mejor manera de dejar el taekwondo».

El catalán, que no puede participar este fin de semana en Madrid en el Campeonato de España por una lesión en uno de sus gemelos, comentó en una entrevista con EFE que ya ha empezado con la preparación del Mundial de Corea del próximo mayo, al que quiere ir «a competir y con opciones de medalla».

- ¿Después de Río tiene claro intentar ir a Tokio?

- He hecho un buen parón físico y mental que hacía falta, porque los últimos Juegos fueron muy duros, sobre todo físicamente por lesiones, por no llegar al cien por cien y saber que perder un combate te puede suponer casi irte de la competición. Todo ese estrés era complicado pero ya ha pasado. A día de hoy, pocos momentos me gustan más que estar en la tensión de un combate y lo que quiero es intentar los últimos Juegos. Es una decisión difícil, porque sé que puede pasar cualquier cosa en este tiempo, pero estoy ilusionado y contento. Creo que pueden ser cuatro años muy bonitos para disfrutar realmente de este deporte.

- ¿Le pesa la responsabilidad de haber logrado dos medallas?

- La responsabilidad de no fallar era uno de los motivos por los que no sabía si seguir o no seguir, esa responsabilidad de ir al campeonato de España o a un internacional y si pierdes es un fracaso y si ganas es lo que tenías que hacer. Es muy complicado saber llevarlo, pero todo este tiempo me ha servido para convencerme de que el deporte es deporte y perder está en el abc del deportista.

- ¿Qué le viene a la cabeza cuando piensa en Tokio?

- Soy realista, la gente joven llega muy fuerte. Tengo 27 años, pero saber estar dentro de la pista me dio una medalla de bronce en estos juegos y ¿por qué no también en los siguientes? Sé que es complicado estar al cien por cien mucho tiempo, pero soy mucho más listo compitiendo y sé regular mucho más. Ahora quiero hacer una selección correcta de competiciones y no bajar de las primeras posiciones. Esa es la fórmula. ¿Por qué no puedo sacar un par de medallas a nivel mundial?. Y con una tercera medalla en unos juegos sería una buena forma de dejar el taekwondo.

- ¿Ha empezado ya con la preparación?

- He empezado a entrenar poco a poco, pero a veces por querer correr antes de andar cometes errores. Me incorporé al grupo y tuve una lesión pequeñita en el gemelo por la que no puedo ir al Campeonato de España. Ahora comenzaré más tranquilo, de forma más progresiva y el objetivo es el 26 de junio en el Mundial en Corea. Quiero ir siempre y cuando tenga opciones de medalla. Me gustaría hacer mi quinto mundial, en tres de cuatro llegué a la final, dos oros y una plata, y en el otro me rompí la rodilla en cuartos.

- ¿Cómo está la cantera del taekwondo español?

- Está muy fuerte, España tiene el privilegio de tener grandes espadas desde antes de Barcelona'92 y lo que sucede es que en el taekwondo mundial únicamente puede ir uno por país y eso hace que si uno es muy bueno y consigue estar arriba seis años hay una persona detrás que está intentando quitarle el puesto. Es muy positivo y muy difícil a la vez, porque no te deja relajarte. España puede estar entre los tres o cuatro mejores del mundo. En el último mundial quizá fuimos la tercera potencia, hacer la selección es complicada.

- ¿Cómo lleva que se hable de taekwondo y se piense en usted?

- Lo bonito es que la gente te recuerde por una cosa que has hecho. Llegar a un aeropuerto y que esté lleno de gente celebrando una cosa que yo he hecho es de lo más bonito que he vivido. Que la gente se involucre y lo viva es impactante, es impagable con dinero. Es la experiencia más bonita que me puedo llevar del deporte, que la gente valora lo que a ti te cuesta mucho conseguir.