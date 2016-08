Jennifer Pareja anuncia su retirada

La excapitana de la selección española de waterpolo, la catalana Jennier Pareja, ha decido retirarse «después de un periodo de reflexión» y aceptar una propuesta laboral que le ha brindado el CN Sabadell, y que está relacionada con sus estudio de Publicidad y Relaciones Públicas.

Pareja, que este verano no estuvo en los Juegos de Río, perdió la confianza del seleccionador Miki Oca, quien el pasado mayo no la introdujo en el equipo español de waterpolo femenino para la cita olímpica. La ya exwaterpolista fue escogida en el 2013 como mejor jugadora del mundo.

Aquella salida de la selección, totalmente inesperada para quien era la capitana, resultó un duro golpe moral, que al final le ha hecho replantear su futuro profesional, hasta el punto de anunciar que abandonar el waterpolo.

«Ahora no me apetece nada que esté relacionado con la natación o el waterpolo. Me apetecen otro tipo de actividades», ha señalado.

«Dejo el waterpolo. No sé si volveré alguna vez, con mis amigas», ha añadido en unas declaraciones a Catalunya Ràdio en las que ha anunciado que no volverá a jugar en la disciplina en la que ha sido una de las mejores jugadoras que ha tenido España, en cuyo palmarés cuenta con una medalla de oro en el mundial de Barcelona y en el europeo de Budapest, y una plata en los Juegos de Londres.

Además, en el ámbito de clubes, también cuenta con un historial repleto de títulos: 4 Copas de Europa -2011, 2013, 2014 y 2016-; 9 Ligas -2004, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016-; y 6 Copas de la Reina -2005, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015-, entre otros, así como haber sido escogida en el 2013 como la mejor waterpolista del mundo.

Ahora, Jennifer Pareja (32 años) ha decido abandonar el waterpolo y verlo por televisión, como durante los pasados juegos, en los que vio a sus excompañeras en Río. «He sufrido. Ha sido duro, pero me ha sorprendido la serenidad con la que he visto los Juegos, y con esta nueva perspectiva», ha relatado.

«Todo te hace crecer. Ha sido un verano raro para mí, después de muchos años sin vacaciones y en éste he tenido tres meses», ha añadido Pareja, quien cree que dentro de un tiempo «seguro que llegará el momento en que lo echaré de menos».