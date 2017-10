Futsal El increíble ejemplo de superación de Neto El brasileño ganó su primer título tras superar dos tumores: «Estoy aquí para mandar el mensaje de que todo es posible»

El año 2017 no comenzó bien para Neto, internacional brasileño que jugó en el que ahora es Movistar Inter y fue proclamado mejor jugador del mundo en 2012 después de ser vital en la victoria de su selección en la final del Mundial ante España. En el mes de enero, jugando en Kazajistán, los médicos le diagnosticaron dos tumores, uno en el cerebro y otro en el pulmón. Tuvo que volver a Brasil de forma urgente para ser operado, pero seis meses después confirmaba que los había vencido y volvía a jugar al fútbol sala. Ahora, a los nueve meses de recibir aquellas pésimas noticias volvió a levantar un título jugando al más alto nivel.

En su vuelta al primer nivel Neto se enroló en las filas del equipo de Sorocaba, escuadra del mediático Falcao. Le costó retomar el ritmo, pero acabó convirtiéndose en una pieza clave en el conjunto dirigido por Fernando Ferretti. Hasta marcar su primer gol y levantar su primer título tras su convalecencia este pasado domingo, en un magnífico ejemplo de superación.

«No lo veo como una redención o una vuelta a lo más alto. Mi victoria tuvo lugar hace tiempo cuando volví y pude sentirme jugador de nuevo. Doy las gracias a Dios por ponerme en estas situaciones, no se si lo merezco o si me quiso colocar en ellas para dar valor a todo. En mi carrera, en mis equipos, pude ser campeón. Mi llanto de hace diez meses era el mismo llanto de tener la certeza de que estaría sonriendo y es un paso más de mi carrera. Yo quería disfrutar, nunca disfruté jugando a la pelota y ahora puedo hacerlo», expresó el jugador tras el partido.

El equipo de Sorocaba logró el título de la Liga Paulista tras dar la vuelta a una final que el Corinthians había encarrilado en la ida en Sao Paulo.

«El título que mejor me ha sabido fue hace unos meses, eso no lo va a superar nada. Tengo un sabor especial por todo y por poder dar un beso a mi hija. En enero no sabía ni si la podría abrazar de nuevo. Entonces todo aquel miedo se transformó en fuerza. Mi objetivo va más allá de jugar, eso está en un segundo plano. Estoy aquí para enviar el mensaje de que todo es posible», agregó Neto, que podrá sumar un segundo título a su «nuevo» currículum si su equipo sigue avabnzando en la Liga Nacional de Brasil.