La inclasificable miniserie de Conor McGregor

Conor McGregor se baja de una limusina con todo su séquito, avanza con su particular forma de caminar hasta un púlpito y desde allí anuncia que deja las Artes Marciales Mixtas para convertirse en el «libra por libra, mejor 'jockey' del planeta».

Evidentemente, la escena no se ajusta a la realidad sino que se trata de la última campaña promocional en la que participa el mediático luchadordel UFC. Una serie de anuncios que componen casi una miniserie en la que McGregor presta su imagen para promocionar el «Pegasus World Cup Invitational», considerada la carrera de caballos purasangre más valiosa del mundo, con 12 millones de dólares en premios.

Esta serie de vídeos seguirá el supuesto entrenamiento del luchador hasta convertirse en un experto 'jockey', una tarea en la que estará guiado por el actor cómico Jon Lovitz.

«Alejandro Magno lloró cuando no le quedaba más mundo que conquistar», proclama McGregor ante su audiencia en el primer episodio. «Es exactamente lo que yo siento, y por eso me gustaría anunciar al mundo que me convertiré en el mejor 'jockey' del planeta, libra por libra, con la ayuda de mi entrenador. Competiré y ganaré el «Pegasus World Cup Invitational. Seré el primero», comienza el discurso del luchador.

Los vídeos se irán publicando en las redes sociales de la prueba hasta el día antes de su disputa, que tendrá lugar el 28 de enero. Hasta el momento solo se han hecho públicos dos episodios de los cuatro que componen esta original miniserie.