Hoyo en uno a los 97 años

Los torneos profesionales suelen ofrecer la curiosidad de un hoyo en uno casi todas las semanas. Aunque se trata de un golpe eminentemente de fortuna, los «pros» tienen más opciones de embocarlo que los aficionados, ya que por su destreza acercan más su bola a la bandera. Sin embargo, tampoco es inhabitual que los amateurs firmen registros de este tipo.

Dejando al margen la polémica de los coches de regalo a quienes aciertan con el hoyo (antiguamente los aficionados no podían recibir premios en metálico o de elevado valor sin perder su licencia), lo normal es una hazaña de este tipo quede limitada a una inscripción en el panel de honor del club y a una invitación en el bar a los compañeros de juego. Sin embargo, lo que es casi milagroso es conseguir este hito con 97 años. Para asombro de todo el mundo, el jugador navarro Javier Vidal embocó directamente en el hoyo 4 del campo de Gorraiz y entró en los anales del golf nacional. «Pues qué quiere que le diga -comenta al rememorarlo-, que hubo suerte, cómo no va a haber suerte. El hoyo, desde las barras de salida mías, tiene 148 metros. Le di bien, salió recta como una vela, llegó a green y ahí la perdimos de vista todos los que íbamos en el partido Empezamos a buscar la bola, pero no aparecía… ¡hasta que miramos dentro de la cazoleta!». Allí estaba reposando. Nadie se podía creer semejante proeza.

El momento de júbilo no se hizo esperar. “Créame que a esta edad te llevas ya pocas alegrías porque ves las cosas con más calma, pero ésta sí que es una de ellas; ese golpe nos ayudó a ganar el partido», bromea. Dejando al lado la curiosidad del «ace» logrado, lo que tiene más mérito es la longevidad deportiva de este jubilado pamplonica, que ha encontrado en el golf una válvula de escape ideal para ocupar su tiempo libre. «Te puedes meter en el salón de tu casa, pero es mejor jugar al golf, no cabe duda. El golf es una forma de vida, y por eso es muy conveniente empezar a descubrir sus secretos joven, porque te enseña muchas cosas y muchos valores que luego puedes poner en práctica en otros ámbitos de la vida».

Javier lleva más de la mitad de su vida ligado a este deporte (comenzó a los 45 años) y se enganchó tanto que aún continúa practicándolo cuatro o veces por semana. «Los médicos me dicen que juegue al golf, que no lo deje nunca porque no hay ninguna otra actividad que sea mejor -sentencia convencido- Es una opción de deporte y de ocio fabulosa, sobre todo para gente ya entrada en años, dado que cuando alcanzas determinada edad las posibilidades de realizar actividades de todo tipo se reducen drásticamente». En su caso, camino ya de las 98 primaveras, todavía tiene mucho recorrido por delante.