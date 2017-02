El hockey femenino encuentra su mecenas

Poco a poco, las mujeres del deporte español van encontrando esas ayudas que tanto tiempo se les han negado. Con gotitas de determinación y financiación, ya son diez las federaciones que han encontrado en Iberdrola a ese mecenas que tanta falta hacía. Como último compromiso, el hockey.

Antes fue el fútbol, el triatlón, el bádminton, el piragüismo, el rugby, el balonmano, el voleybol, la gimnasia y la natación. Pero hoy también el hockey encuentra esa atención de Iberdrola que se ha ganado a escondidas, con una progresión espectacular en compromiso y títulos de relevancia desde la decepción de no clasificarse para los Juegos de Londres 2012. Beatriz Pérez, del Club de Campo, explica la importancia de este mecenas para un deporte que logró el oro de Barcelona 92, pero que ha tenido que volver a reinventarse en el último ciclo: «Es un apoyo muy importante para que se nos escuche y para tener esos fondos que no teníamos para las competiciones y las concentraciones. Pasamos unos años de evolución y en 2013 cuando llegó Adrian Lock, hemos ido mejorando. También estamos entrenando el triple y tiene su recompensa. Pero el camino lo empezamos sin fondos ni recursos. Para clasificarnos para el Mundial entrenamos cinco días antes y así era imposible. Claro, no te clasificas».

A más recursos, incide, más opciones de entrenar mejor, de conseguir más competiciones que repercutan en aumentar el nivel. Ellas lo iban a hacer de todas formas, pero el apoyo les da más valor a sus esfuerzos. «Es lo que pedimos, que se nos apoye y que se confíe en nosotras. Respetaron que la selección absoluta no tuviera que pagar de su bolsillo parte de los viajes o de las concentraciones como hacen en las categorías inferiores, pero estaríamos dispuestas a eso si fuera necesario. Y eso es un círculo: si la selección va mejor, también lo harán los clubes, habrá más éxitos y los patrocinadores y los organismos públicos verán que tienen un deporte que responde». Porque lo que busca, sobre todo, el hockey femenino es visibilidad. «Como todos los deportes minoritarios, sean de chicos o de chicas. Si nos ven, habrá más licencias, más cantera, más opciones de que haya gente mejor, y también las empresas tendrán una opción para ver recompensado el apoyo que dan».

Más allá del hockey, tanto el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, como el presidente de la Federación de Hockey, Santiago Deó, subrayaron en sus parlamentos que el deporte es una forma de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. Una brecha en la que todavía queda mucho por trabajar: «El deporte es un motor para el avance y para la luchar por la igualdad. Las mujeres son clave para el éxito del deporte español. Lo de Iberdrola no es corriente, esa apuesta decidida por todo lo que conlleva el deporte y la mujer. Y como en todo: una victoria lleva a otra victoria», señaló Lete.

Por su parte, Carmen Cabrera, responsable de patrocinios de Iberdrola, indicó: «Conseguir la igualdad de la mujer en el deporte es uno de los objetivos. Y estamos muy unidos al deporte porque compartimos los valores de superación, esfuerzo y compromiso. En Barcelona 92 se ganó un oro con 400 licencias. En 25 años se ha multiplicado por mil (unas 5.000) y queremos que siga habiendo niñas que quieran dedicarse al hockey. Los éxitos llevan a la visibilidad y la suma lleva a que haya más licencias».