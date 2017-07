El histórico triunfo del relevo español femenino 4x100 en los Campeonatos de Europa sub 23 dejó otra fantástica imagen aparte de la demoledora recta final de Cristina Lara, después de una magnífica actuación de sus compañeras Paula Sevilla, Ana Petrirena y Lara Gómez.

El equipo lo completaba una quinta corredora que se había quedado sin presea después de pasar por el podio. La Federación Española decidió que no era justo que María Quetglas, suplente del equipo de relevos español, no obtuiviera el mismo premio que sus compañeras. Así que solicitaron una quinta medalla y se la colgaron en los vestuarios, ante la emoción de la atleta balear y el aplauso del resto del equipo. Un bello gesto que no ha pasado inadvertido en las redes sociales.