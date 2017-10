Carreras de caballos Un grandísimo Tuvalu conserva la corona imponiéndose en el Memorial Ategorrieta se paseó en el Gran Criterium y Antonella sorprendió en el Premio Rubán Doblete de Vaclav Janacek y del preparador Guillermo Arizcorreta, con Ategorrieta y Doctor Oscar

JAVIER FERNÁNDEZ-CUESTA

El Hipódromo de La Zarzuela volvió abrir sus puertas para la celebración del “Día de los Campeones”, en la séptima jornada de la temporada de otoño. El público abarrotó las tribunas con un llenazo hasta la bandera.

La quinta carrera, el esperado Gran Premio Memorial Duque de Toledo fue la prueba principal de la mañana, reservado a los mejores caballos de 3 años en adelante, sobre la distancia de 2.400 metros, con un premio para el vencedor de 40.000 € y la corona como mejor caballo del Hipódromo. Con nueve aspirantes al triunfo, se dio la salida. Pronto se vio que el favorito Tuvalu, ganador del Gran Premio de Madrid, no quería sorpresas de última hora, acercándose a la cabeza del pelotón, para entrar segundo en la recta final y presentar su ataque definitivo. Parsifal desde el centro de la pista, se acercó a Tuvalu amenazando seriamente con llevarse la victoria. Tuvalu a base de clase y corazón no se dejó pasar, venciendo por un cuarto de cuerpo, coronándose como El Mejor y Gran Campeón. Tercero en una gran carrera, llegó Zascandil. Fiasco total de los “franceses” renganchados para la ocasión. Galikeo solo pude ser sexto y Glade, penúltimo.

En segundo lugar, se disputó el Gran Criterium, para coronar al mejor de la generación de los 2 años. 1.600 metros de recorrido y 27.000 € para el primero. Solo cinco en liza, y la única “chica” de la carrera demostró ser muy superior, dándose un auténtico paseo ganando por más de tres cuerpos. Segundo fue Norwing que cazó pocos metros antes de la meta Tredos, entrando delante por solo medio cuerpo. Defraudó el favorito Aupa que se tuvo que conformar con el cuarto puesto.

La sexta carrera, el Premio Land Rover – Movil Car (ex Ruban), un sprint de 1.200 metros línea recta y un premio para el más rápido de 18.000 €. Seis especialistas tomaron la salida. En una llegada espectacular, Antonella consiguió la victoria por medio cuerpo sobre Dark American que remató mucho en los últimos instantes pasando en la misma meta y por un cuello a Igollo de Camargo, que a su vez esa tercera plaza por un cuello delante de Presidency. Carrera preciosa donde los cuatro primeros estuvieron en menos de un cuerpo.

Se abrió la jornada con el Premio Mauricio Delcher Poulies, reservada para potros y potrancas de 2 años, que no hayan corrido, sobre la distancia de 1.500 metros. Diez candidatos a la victoria. True Amiitie, demostró ser el más espabilado del lote, después de ir siempre muy bien colocado, remató con soltura venciendo por más de dos cuerpos, gustando mucho. Segundo fue None Nobler y tercero, Crystal Head.

La tercera carrera, Premio Hipódromo de la Castellana, hándicap dividido segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante y sobre la distancia de 1.500 metros. Doce caballos a las órdenes del juez de salida. Recta final de las que hacen afición, donde Singatoba, Joaquina y Mayo, lucharon por la victoria hasta el mismo poste de meta. Entrando por ese orden, solo un cuello del primero al segundo, y también otro cuello de este al tercero.

En cuarto lugar, se corrió el Premio Vichisky, hándicap dividido Primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante y sobre la distancia de 1.500 metros. Doce candidatos al triunfo. Speedrider, siempre bien colocado durante el recorrido, presentó su ataque por el centro de la pista, yéndose a ganar con autoridad. El segundo puesto estuvo muy reñido hasta el final. Ragazzo pasó por una cabeza, delante de Laffan.

Se cerró la jornada con la séptima carrera Premio Barilone, para potros y potrancas de 3 años, nacionales, sobre la distancia de 1.600 metros. Seis purasangres en el poste de salida. Ganó el favorito Doctor Oscar que fue controlando a sus rivales durante todo el recorrido, para en los metros decisivos irse a por el puntero Forbaibor y pasarle poco antes de la meta. El tercer puesto lo consiguió María Brava, al pasar por una cabeza, delante de Just One Look, tras una bonita lucha.