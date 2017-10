Golf | Valderrama Masters Un guardia civil en el «green» Gonzalo Fernández Castaño jugará el Valderrama Masters con un agente como caddie, en homenaje al Cuerpo

Para alguien que vive en Estados Unidos se hace difícil explicar a sus vecinos la situación política que se está viviendo en España. Y cuando esa persona es Gonzalo Fernández Castaño, que lleva su bandera en el corazón, la tarea se vuelve dolorosa. «Es muy duro ver que quienes están fuera de la ley han ganado la batalla de los medios de comunicación -explica el madrileño, que lleva cuatro años en el PGA Tour - y cuesta explicárselo a la gente. Pero en cuanto llegas al fondo de la cuestión lo entienden rápido».

Por eso se tomó su único torneo en España en esta temporada como un reto personal. «Para mí fue muy bonito llegar a Madrid el pasado 12 de octubre y ver toda la ciudad engalanada de enseñas nacionales -reconoce-. Asistí al desfile de las Fuerzas Armadas y fue muy emocionante ver cómo la gente anima a quienes nos protegen. Quizá todo esto haya servido para que esa mayoría silenciosa (o quizá haya que decir silenciada) recupere el orgullo por una bandera que parece que solo se sacaba cuando había fútbol». En su caso particular, el golfista tenía ya pensado su particular homenaje a los cuerpor y fuerzas de seguridad. «Conocía desde hace años a Benito, hemos jugado muchas veces juntos en Valderrama y sabía que ocasionalmente le había llevado la bolsa a Álvaro Quirós en algunos torneos. Así que le dije que si quería acompañarme esta semana. Él es guardia civil y así rendiría homenaje al Cuerpo».

La respuesta de su amigo fue inmediata y ya está entusiasmado por el reto de jugar el Andalucía Valderrama Masters a sus órdenes. «Es verdad que Gonzalo no ha tenido un buen año, pero aquí siempre se motiva y espero que podamos hacer un buen torneo. Es más - apunta con una sonrisa- hemos quedado que si ganamos el año que viene me contrata de caddy para toda la temporada». El problema le puede llegar en casa, ya que «tengo tres niños y todavía no le he dicho nada a mi mujer», bromea.

La ilusión por la victoria es algo que no ha perdido el de Puerta de Hierro. «Ojalá pudiera ganar aquí y darle el homenaje que se merece a quienes nos defienden», apunta, aunque reconoce que ahora no está pasando por su mejor momento. «La temporada que acaba de terminar ha sido mala y he perdido mi tarjeta americana, o sea que para 2018 me queda jugar allí el Web.com Tour (segunda división) o volver a Europa desde abajo», reconoce. Aunque parezca mentira al tratarse de alguien con siete victorias en el Circuito Europeo, Gonzalo no puede competir actualmente a este lado del Atlántico y tendría que ganarse de nuevo su plaza en la Escuela. Pero a él no se le caen los anillos. «No pasa nada, ya lo hice así en mi primera temporada profesional y lo puedo repetir sin problema».

García y Rahm, favoritos

En el terreno meramente deportivo, los grandes atractivos para el público son Sergio García y Jon Rahm. El castellonense, cuya Fundación patrocina el torneo, desea que las lluvias caídas no desluzcan el espectáculo. Pese a arrastrar algunas molestias en su muñeca izquierda, reconoce que le encantaría repetir la victoria que logró en 2011. «Este año ya he conseguido cosas muy importantes pero aún no ha terminado». También ilusionado afronta el vasco su estreno en España, que recuerda cuando hace bien poco pedía autógrafos en el hoyo 18. «Sería un sueño vencer en este campo», confesó.