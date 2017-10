Golf Sergio García: «El mejor año de mi vida» El golfista español hace repaso a un 2017 en el que ganó el Masters, se casó y anunció el nacimiento de su primera hija

la presencia de Sergio García en el Andalucía Valderrama Masters está siendo un baño de masas para el jugador. A los parabienes que recibe por ser uno de los promotores del torneo a través de su Fundación, se le suman las felicitaciones por haber ganado el Masters de Augusta y las enhorabuenas por su próxima paternidad. Por si fuera poco, domina el torneo con (-8) y hoy es el principal candidato al triunfo. Vamos, que el castellonense no puede dar un paso por el club de Sotogrande sin que tenga que agradecer las palmaditas.

Este peaje de popularidad es fatigoso, pero en ningún caso le incomoda. «Después de ganar un “major» hay cosas que no las esperas o no te las puedes imaginar -reconoce-, mucha más gente que te requiere y que pide que le dediques tu tiempo. Afortunadamente, llevo ya muchos años en esto y sé cómo lidiar con ello; lo duro es que no te afecte para poder seguir entrenando y mejorar».

El hecho de tener los deberes hechos en el mes de abril, con los triunfos de Dubái y Augusta ya en el bolsillo), ha motivado que la temporada se le haya hecho un poco larga, aunque incide en que se encuentra bien: «La semana pasada jugué a buen nivel en Italia y esta estoy muy a gusto en Valderrama. Es uno de mis campos favoritos y siempre que vengo intento darlo todo».

Energías renovadas

Un segundo puesto en el BMW de Alemania y dos top 10 en el PGA Tour completan un curso en el que se ha encontrado como número dos del ranking europeo a falta de cuatro pruebas. Sin embargo, no va a modificar sus planes para pelearlo y solo asistirá a la final de Dubái al tener el compromiso previo. «Este año está siendo bueno, pero Fleetwood está a un gran nivel y va a ser complicado superarle, incluso ganando aquí y en la final, o sea que no voy a alargar más el calendario. Jugaré los tres torneos previstos dentro de un mes y ya pensaré en afrontar 2018 con energías renovadas».

El balance de éxitos golfísticos españoles en esta campaña que concluye es muy bueno. «Son buenísmos para España y para el deporte español», apunta. «Todo lo que podamos aportar nosotros será estupendo. Siete triunfos masculinos y uno femenino son algo increíble y espero que la gente le dé el valor que tiene. No somos una gran potencia mundial en cuanto a cantidad de jugadores, pero sí en cuanto a calidad».

Imposible de olvidar

Todo lo que le ha sucedido a García en 2017 parece escrito en un cuento de hadas. Pero no quiere quedarse parado recordándolo. «Sin ninguna duda ha sido un año increíble, con muchísimas cosas preciosas para recordar. El mejor de mi carrera, pero no podemos dejar que se quede aquí. Hay que seguir mirando hacia delante». Sobre todo, cuando ya se le exige que gane en todos los grandes que juega.

«Ganar siempre es difícil, da igual qué torneo sea -explica-. Obviamente, cuando ya lo has hecho las sensaciones ayudan pero no quiere decir que la siguiente vez que estés en situación lo vayas a tener fácil. Los putts los vas a tener que seguir metiendo y siempre vas a tener a alguien a tu lado que lo va a intentar hacer igual que tú o mejor». El problema que se le puede presentar la próxima primavera es que coindidan las fechas del nacimiento de su primera hija con el Masters. «En ese caso, no defendería la chaqueta verde -indica sin dudarlo-. No se tienen tantos hijos y el torneo siempre va a estar ahí. Esperemos que nazca bien, que es lo más importante. Cada uno hace las cosas como considera y para mí la familia es lo más importante: quiero estar ahí y vivir ese momento».

Esta semana no le falta calor en ningún sentido. En el familiar, pues está acompañado por su padre, su hermano y su inseparable esposa, que comentó que le seguirá de torneo en torneo hasta final de año, mientras su embarazo se lo permita. En el popular, porque es el hombre más seguido, sobre todo ahora que Jon Rahm ha sido eliminado. Y en el institucional, al haber recibido dos importantes homenajes: Valderrama y el Circuito Europeo le han hecho miembro vitalicio. «Es un honor extraordinario ver mi nombre junto al de Seve y José María».