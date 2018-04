Golf La rebelión de las golfistas El primer grande femenino del año, en vísperas del Masters, sirve de plataforma reivindicativa contra la brecha salarial

Miguel Ángel Barbero

En un momento histórico en el que las mujeres reclaman más protagonismo e igualdad de derechos, el deporte no podía abstraerse a la realidad: existe una gran brecha salarial entre lo que perciben los profesionales por hacer un mismo deporte, en función de su género. Con motivo de la celebración del primer major de golf femenino de la temporada, el ANA Inspiration, el club de Mission Hills ha sido escenario de distintas actividades destinadas a reclamar la equiparación de ingresos entre hombres y mujeres. Aprovechando que las golfistas son unas privilegiadas en comparación con las practicantes de otras disciplinas, se ha querido aprovechar la repercusión mediática de un evento como este (junto con el Masters de Augusta, es el único que se lleva celebrando en el mismo campo durante más de 45 años) para concienciar al mundo entero del problema.

Hasta este punto del desierto de California se desplazaron atletas de diferentes especialidades que, de la mano de la actriz y activista Ashley Judd, comentaron sus experiencias en este sentido. Para la mayoría de ellas resultaba frustrante obtener un rendimiento económico muy escaso a unos logros similares a los de sus compañeros masculinos. Y eso a pesar de conseguirlos con el mismo esfuerzo y dedicación que ellos. Afortunadamente, poco a poco va corrigiéndose esta situación, como expusieron las gemelas Lamoureux, recientes campeonas olímpicas de hockey sobre hielo. «Tan importante como la medalla de oro fue lograr que USA Hockey firmara un acuerdo de igualdad de salarios a partir de ahora», señalaron orgullosas. «No se trata tanto de querer más dinero, sino de hacer lo que es justo y de conseguir que a partir de ahora las niñas de todo el mundo puedan trabajar en igualdad de condiciones». El atletismo, en la Diamond League, o el tenis, en los torneos del Grand Slam, ya reman en esta línea.

No os rindáis nunca

Ese espíritu de lucha y sacrificio es algo que no se les puede negar a las mujeres. A pesar de las dificultades que se encuentran, no cejan en su empeño cuando piensan que llevan la línea correcta, como comentó la doble campeona olímpica Carli Lloyd, que también ganó el Mundial de fútbol con los Estados Unidos. «Si trabajamos juntas conseguiremos nuestros objetivos. No os rindáis nunca», recomendó a las numerosas asistentes al acto.

Los datos no engañan y reflejan que la mayoría de los deportes favorecen a los hombres sobre las mujeres en cuanto a los ingresos que reciben. Las razones que se esgrimen son palmarias: los primeros llevan más gente a los estadios y obtienen mayores audiencias televisivas que ellas. Ante esto, el anfitrión de la semana, el comisionado del Circuito Femenino de Golf (LPGA) Mike Whan, ofrecía a ABC su propia solución. «Tenemos que preguntarnos si los hombres ganan más porque tienen mayores audiencias televisivas y, efectivamente, es así. Y la razón es que durante 39 semanas al año ellos dan sus torneos en televisión nacional en abierto y nosotros solo en siete. Así es muy difícil competir y colarnos en las parrillas televisivas. Ahora bien, sí que afirmo que si una cadena nos diera la oportunidad de estar en abierto durante 30 semanas las cifras serían muy distintas».

El LPGA es un modelo a seguir en cuanto a las ligas profesionales, ya que se trata de la más longeva (data de 1950) y la que mayor crecimiento ha vivido en los últimos años. «Si cuando llegué aquí en 2010 me dicen que en 2018 habríamos aumentado los premios un 75 % no me lo habría creído. Y aun así, todavía estamos lejos de lo que los hombres ganaban entonces. Evidentemente, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido en nuestro tour, pues comenzamos dando 40 millones de dólares en premios y ahora estamos en 70 millones. Pero la realidad es que aún se trata de una quinta parte de los ingresos masculinos. No obstante creo que hay que ser optimistas y verlo como que todavía el golf femenino tiene un margen muy amplio de mejora».

Este primer grande del año, el ANA Inspiration, es un ejemplo de ello. Se está viendo en 170 países, hay jugadoras de 24 nacionalidades y la ganadora se llevará casi un millón de euros por el triunfo. Por eso, al margen de comparaciones con el PGA Tour, el LPGA quiere crecer por sí mismo. «No se trata de ganar reconocimiento como golf femenino, sino como un deporte más”.