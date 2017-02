El mundo del golf ha cambiado mucho a lo largo de un siglo, sobre todo en el aspecto económico. El gran impacto mediático que alcanzan los jugadores profesionales hace que cada vez exijan mayores premios para sus torneos y que el presupuesto de estos se incremente.

La parte del león se encuentra en el PGA Tour, que reparte un promedio de ocho millones de dólares cada semana, mientras que en Europa la cifra mínima es de un millón y medio. Esto eleva a tres millones la cantidad a aportar por cualquier promotor que quiera integrarse en el European Tour. Históricamente, la Federación Española, propietaria del Open de España, ha sido la encargada de llevarlo a cabo año tras año, y por los campos hispanos han pasado las mayores leyendas de este deporte. Solo hubo un paréntesis de un par de décadas (1986-2006) en el que se delegó la tarea en Amen Corner, la empresa de Seve Ballesteros.

Desde 2007 la propia RFEG se ha encargado de buscar los apoyos necesarios (básicamente Reale y su panel de patrocinadores), pero siempre ha necesitado completar las cuentas con recursos propios. Y, este año, ha decidido no seguir por ese camino. «Nos da mucha pena estar en una tesitura así -comenta su gerente, Jorge Sagardoy- pero no podemos seguir subvencionando el torneo. No hay que olvidar que nuestra labor pasa por todas sus etapas (fomentar el golf en los colegios, en los equipos nacionales, en la Blume, en la universidad, en el programa NeoPro y en los circuitos profesionales de formación). Así es como han surgido los Sergio García, Gonzalo Fernández Castaño, Álvaro Quirós o, ahora, Jon Rahm y pensamos que nuestros recursos deben dirigirse en esa línea».

El tiempo corre en contra

El año pasado se vivió una situación similar y el torneo se salvó in extremis gracias a la intervención del Circuito Europeo, que puso el dinero necesario e involucró a la Fundación Sergio García. Sin embargo, esa vía está aparcada por ahora. «El golf es un gran activo turístico -prosigue Sagardoy- y Andalucía lo ha comprendido perfectamente al patrocinar el Valderrama Masters en octubre y el Open de España femenino. Pero el masculino no encuentra patrocinio, ni dentro ni fuera de nuestro país. Tenemos las puertas abiertas a cualquier interesado». Las grandes compañías no terminan de interesarse y el propio European Tour tampoco ha tenido éxito con su agencia Chime.

Cada vez queda menos tiempo. La fecha prevista del 4 al 7 de mayo ya se ha ocupado, aunque se podría buscar otro hueco. Lo que está claro es que el Open no se cancelaría, pues podría bajar a la categoría Challenge en el mes septiembre, con la décima parte de dotación económica.