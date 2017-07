Jordan Spieth (-12) logró su primera Jarra de Clarete al ganar en Royal Birkdale por tres golpes de ventaja sobre su compatriota Matt Kuchar (-9). Aunque la distancia es la misma con la que afrontaron la última jornada, a lo largo de la misma se produjeron numerosas circunstancias que pudieron haber cambiado el signo de las cosas.

El joven exnúmero uno del mundo salió muy nervioso y en el hoyo 4 ya se vio empatado por el veterano, mucho más calmado. En el 13, incluso, se colocó un golpe por detrás después de tener que dropar desde el campo de prácticas en una rocambolesca decisión. Mas, a partir de ahí, Spieth recuperó el talante que le había llevado a ganar dos majors anteriormente y acabó con tres birdies y un eagle para demostrar que había sido el más acertado de la semana. Fue líder desde la primera vuelta y consiguió ganar su segundo torneo consecutivo después del Farmers del PGA Tour. En sus últimas ocho rondas ha acabado en cabeza.

El mejor español fue Rafa Cabrera (-5) que acabó cuarto en la que es su mejor actuación en un grande. «Había tenido buenas vueltas, pero me faltaba un resultado como este que me permitiera irme feliz de uno de ellos. Me doy un sobresaliente», reconoció el canario. Sergio García (+2) y Jon Rahm (+3), por su parte, no tuvieron un torneo para recordar.